Kosten für das Laden eines Tesla Model 3 im Vergleich zu Benzinpreisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Lade- und Benzinkosten pro 100 km

Für den Vergleich nehmen wir einen Durchschnittsverbrauch des Tesla Model 3 von 15 kWh pro 100 km und einen Benzinverbrauch eines vergleichbaren Fahrzeugs von 7 Litern pro 100 km an.

Deutschland

Kosten für das Laden zu Hause: 36–40 Cent pro kWh.

Kosten pro 100 km: 5,40–6 Euro.

Kosten an Superchargern: 56–58 Cent pro kWh.

Kosten pro 100 km: 8,40–8,70 Euro.

Benzinpreis: ca. 1,60–1,70 Euro pro Liter.

Kosten pro 100 km: 11,20–11,90 Euro.



Österreich

Kosten für das Laden zu Hause: 20–25 Cent pro kWh.

Kosten pro 100 km: 3–3,75 Euro.

Kosten an öffentlichen Ladestationen: 40–45 Cent pro kWh.

Kosten pro 100 km: 6–6,75 Euro.

Benzinpreis: ca. 1,50–1,60 Euro pro Liter.

Kosten pro 100 km: 10,50–11,20 Euro.



Schweiz

Kosten für das Laden zu Hause: 18–24 Rappen pro kWh.

Kosten pro 100 km: 2,70–3,60 CHF.

Kosten an öffentlichen Ladestationen: 30–35 Rappen pro kWh.

Kosten pro 100 km: 4,50–5,25 CHF.

Benzinpreis: ca. 1,80–1,90 CHF pro Liter.

Kosten pro 100 km: 12,60–13,30 CHF.



Fazit

Es zeigt sich, dass das Laden eines Tesla Model 3 erheblich günstiger ist als das Fahren eines Benzinautos – in allen betrachteten Ländern. Ein Tesla lädt nicht nur die Batterie, sondern auch das Portemonnaie mit Ersparnissen auf. Geht man von den Zahlen aus, scheint es fast so, als würde der Tesla Model 3 selbst Geld drucken – oder zumindest einige Münzen sparen. So kann man die elektrische Revolution stilvoll und sparsam genießen.