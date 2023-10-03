Zurück zur Startseite

GTX

2022 - 2023

Volkswagen ID.5 GTX

Reichweite (WLTP)

486 km

0-100 km/h

6.3 sek

Motorleistung

220 kW

Volkswagen ID.5 GTX
Hell

5.000 km, € 5.000 Anzahlung, 24 Monate

ab € 694 mtl.

Jetzt konfigurieren

Volkswagen ID.5 Technische Daten

GTX

2022 - 2023

Volkswagen ID.5 GTX

Hellgrau / Schwarz

ab € 694 mtl.

Jetzt konfigurieren
Batteriekapazität
82 kWh
Reichweite (WLTP)
486 km
Stromverbrauch (WLTP, auf 100km)
18.1 kWh
Schnellladezeit
36 min
Max. Ladegeschwindigkeit
135 kW

Volkswagen ID.5 Ausstattungen

GTX

2022 - 2023

Volkswagen ID.5 GTX

Hellgrau / Schwarz

ab € 694 mtl.

Jetzt konfigurieren
Highlights

Zusätzlich bzw. abweichend zu Gold:
(geringfügige Abweichungen möglich)

Abstandstempomat

Alufelgen

Android Auto

Anhängekupplung

Apple CarPlay

Einparkhilfe hinten

Einparkhilfe vorne

Getönte Scheiben

Kabelloses Laden für Smartphones

Klimaautomatik

Lenkradheizung

Matrix-LED-Scheinwerfer

Navigationssystem

Panoramadach

Rückfahrkamera

Schlüsselloses Zugangssystem

Sitzheizung vorne

Wärmepumpe

Sonstiges

Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Schuko)

Ladekabel für die (Heim-)Ladestation (Typ 2 / Typ 2)

Volkswagen ID.5 Reichweite

Hellgrau / Schwarz

Volkswagen ID.5 GTX

2022 - 2023

ab € 694 mtl.

Jetzt konfigurieren
486 km

Beliebte alternative E-Autos als Neuwagen

Weiterführende Links

ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

#OnOurMissionForNoEmission
0800 80 80 906(10:00 - 17:00)
sales@insta-drive.com
YoutubeLinkedInInstagramTikTokFacebook

Jetzt für den Newsletter anmelden:

Copyright © 2022 INSTADRIVE GmbH oder Tochtergesellschaften – Alle Rechte vorbehalten Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Verwendung Ihrer Daten für eigene werbliche Zwecke für ähnliche Waren und Dienstleistungen ist nicht ausgeschlossen. Sie können dieser Verwendung jederzeit widerrufen, ohne dass für den Widerspruch andere als Übermittlungsgebühren nach den Basistarifen entstehen.