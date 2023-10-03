GTX
2022 - 2023
Volkswagen ID.5 GTX
Reichweite (WLTP)
486 km
0-100 km/h
6.3 sek
Motorleistung
220 kW
5.000 km, € 5.000 Anzahlung, 24 Monate
ab € 694 mtl.Jetzt konfigurieren
Volkswagen ID.5 Technische Daten
GTX
2022 - 2023
Volkswagen ID.5 GTX
ab € 694 mtl.
Volkswagen ID.5 Ausstattungen
GTX
2022 - 2023
Volkswagen ID.5 GTX
ab € 694 mtl.
Highlights
Zusätzlich bzw. abweichend zu Gold:
(geringfügige Abweichungen möglich)
Abstandstempomat
Alufelgen
Android Auto
Anhängekupplung
Apple CarPlay
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Getönte Scheiben
Kabelloses Laden für Smartphones
Klimaautomatik
Lenkradheizung
Matrix-LED-Scheinwerfer
Navigationssystem
Panoramadach
Rückfahrkamera
Schlüsselloses Zugangssystem
Sitzheizung vorne
Wärmepumpe
Sonstiges
Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel für die (Heim-)Ladestation (Typ 2 / Typ 2)
Volkswagen ID.5 Reichweite
Volkswagen
Volkswagen ID.5 GTX
2022 - 2023
ab € 694 mtl.Jetzt konfigurieren