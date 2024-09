Bei den VW ID.-Modellen, wie dem ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz und ID.7, wird in der Regel ein Mode-3-Typ-2-Ladekabel mitgeliefert. Dieses Kabel ist für das Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen zu Hause gedacht und ermöglicht eine Ladeleistung von bis zu 11 kW, was dem Standard für die meisten europäischen Elektroautos entspricht.

Zusätzlich kann es in einigen Fällen auch ein Mode-2-Ladekabel geben, das für das Laden an normalen Haushaltssteckdosen (Schuko-Steckdosen) verwendet wird. Dieses Kabel bietet eine geringere Ladeleistung und ist besonders nützlich, wenn keine spezielle Ladestation verfügbar ist.

Zusammenfassung der mitgelieferten Ladekabel:

Mode-3-Typ-2-Ladekabel: Standardmäßig enthalten, für Wallboxen und öffentliche Ladestationen, unterstützt bis zu 11 kW Ladeleistung. Mode-2-Ladekabel (je nach Ausstattungspaket): Für das Laden an Haushaltssteckdosen, mit geringerer Ladeleistung, wird manchmal als Zubehör angeboten.

Brauche ich ein zweites Typ 2 Ladeabel?

Ein zweites Typ 2 VW Ladekabel zu besitzen, ist in vielen Situationen von großem Vorteil. Hier sind einige Gründe, warum es sinnvoll sein kann, ein zusätzliches Ladekabel für dein VW ID.-Modell, wie ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz oder ID.7, zu haben:

1. Flexibilität beim Laden

Ein zweites Ladekabel ermöglicht es dir, ein Kabel fest an einer bestimmten Ladestation zu installieren, zum Beispiel zu Hause an deiner Wallbox, während du das andere Kabel im Fahrzeug lässt. So bist du immer vorbereitet, wenn du unterwegs bist und an öffentlichen Ladestationen laden möchtest, ohne ständig das Kabel hin- und hertransportieren zu müssen.

2. Bequemlichkeit im Alltag

Mit einem zweiten Kabel kannst du vermeiden, dass du jedes Mal, wenn du unterwegs bist, daran denken musst, das Kabel aus der heimischen Ladestation zu entfernen und ins Auto zu legen. Dies spart Zeit und sorgt für eine reibungslosere tägliche Nutzung.

3. Notfallsituation

Es kann immer Situationen geben, in denen ein Ladekabel beschädigt wird oder verloren geht. Ein Ersatzkabel stellt sicher, dass du weiterhin mobil bleibst, auch wenn das primäre Kabel einmal nicht verfügbar ist.

4. Parallele Lademöglichkeiten

In Haushalten mit mehreren Elektrofahrzeugen kann ein zweites Ladekabel dazu beitragen, dass beide Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Das ist besonders nützlich, wenn sowohl dein VW ID.-Modell als auch ein anderes Elektrofahrzeug zur gleichen Zeit aufgeladen werden müssen.

5. Längerer Lebenszyklus

Die Nutzung von zwei Ladekabeln kann den Verschleiß jedes einzelnen Kabels verringern, da die Last auf zwei Kabel verteilt wird. Dies kann die Lebensdauer beider Kabel verlängern, was langfristig Kosten sparen kann.

Zusammenfassend bietet ein zweites VW Typ 2 Ladekabel nicht nur zusätzliche Flexibilität und Komfort, sondern stellt auch sicher, dass du stets mobil bleibst, egal in welcher Situation.