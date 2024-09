Der Ford Explorer Elektro bietet wahlweise einen oder zwei Elektromotoren, was entweder Hinterrad- oder Allradantrieb ermöglicht. Mit Allradantrieb erzeugen die beiden Motoren zusammen beeindruckende 340 PS, während der Explorer mit Hinterradantrieb immer noch starke 286 PS bietet. So hast du die Wahl, welche Leistung für dich am besten passt.