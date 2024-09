Aktuell ist der Skoda Enyaq am Markt erhältlich, der etwa 49.000€ kostet. Doch schon bald wird der Skoda Elroq seine Premiere feiern. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird er für ungefähr 35.000€ erhältlich sein. Dieses Elektro-SUV positioniert im Bereich des aktuellen Karoq und bietet dennoch die Vorteile einer reinen Elektromobilität. Und falls du auf der Suche nach einem noch kompakteren Elektroauto bist, kannst du dich auf den kleinen Skoda Epiq freuen, der 2025 für nur 25.000€ auf den Markt kommen soll. So hast du die Möglichkeit, das Elektroauto zu wählen, das am besten zu deinen Bedürfnissen und deinem Budget passt. Reserviere schon heute deinen Skoda Elroq bei INSTADRIVE und sei bereit für die Zukunft der Elektromobilität.