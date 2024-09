Der Skoda Epiq wird mit einem sehr großzügigen Kofferraumvolumen von 490 Litern ausgestattet sein, was ihn zu einem Spitzenreiter in seiner Fahrzeugklasse macht. Diese großzügige Kapazität wird durch ein tiefes Fach unterhalb des eigentlichen Kofferraums erreicht, das den Stauraum deutlich erweitert. Dadurch hast du genügend Platz für alles, was du für deine Abenteuer benötigst, sei es beim Einkaufen oder beim Verstauen von Gepäck für längere Reisen. Mit dem Skoda Epiq bist du bestens gerüstet, um deine Fahrt mit viel Komfort und Flexibilität zu genießen. Und das Beste ist, du kannst den Epiq bereits jetzt kostenlos bei INSTADRIVE vorreservieren und sicherstellen, dass du einer der Ersten bist, die ihn fahren können.