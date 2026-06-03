Der Citroën 2CV Elektro bringt die legendäre „Ente“ als modernes E-Auto zurück. Das Modell wird für 2028 erwartet und soll als besonders erschwingliches Elektroauto für Europa antreten. Berichten zufolge plant Stellantis einen Einstiegspreis von rund 15.000 € und eine Produktion in Italien.

Im Mittelpunkt stehen nicht Luxus und Übertechnik, sondern genau jene Eigenschaften, die schon den ursprünglichen 2CV geprägt haben: Einfachheit, Alltagstauglichkeit, geringes Gewicht und ein eigenständiger Charakter. Damit könnte die elektrische Ente vor allem Personen ansprechen, die ein günstiges, sympathisches und unkompliziertes Stadtauto suchen.

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