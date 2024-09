Oui, la Kia EV5 appartient à la catégorie des SUV. Son design ressemble à celui de l'EV9, mais il est un peu plus compact et se positionne donc plutôt dans la catégorie des SUV compacts classiques, comme la VW ID.4 ou la Tesla Model Y. Avec son habitacle spacieux et son apparence moderne, l'EV5 constitue une option attrayante pour tous ceux qui sont à la recherche d'un véhicule polyvalent et tourné vers l'avenir.