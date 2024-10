Le Renault Scénic était jusqu'à présent connu sous le nom de Mini Van, sa forme de carrosserie a considérablement évolué. Pour la première fois, le Scénic électrique est commercialisé en tant que SUV. Il est donc non seulement spacieux, mais offre également un design sportif et une tenue au sol accrue. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule à la fois spacieux et moderne, le Renault Scénic E-Tech pourrait bien être ce qu'il vous faut. Réservez dès aujourd'hui votre Scenic gratuitement chez INSTADRIVE et réjouissez-vous de découvrir son look impressionnant et les nombreuses fonctionnalités pratiques qu'il offre !