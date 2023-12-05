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LR

2022-2023

Hyundai IONIQ 6 LR

Reichweite (WLTP)

614 km

0-100 km/h

7.4 sek

Motorleistung

168.1 kW

Hyundai IONIQ 6 LR
Schwarz

5.000 km, € 2 500 Anzahlung, 24 Monate

ab € 279 /Monat

Jetzt konfigurieren

Hyundai IONIQ 6 Technische Daten

LR

2022-2023

Hyundai IONIQ 6 LR

Blau

ab € 279 /Monat

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Batteriekapazität
77.4 kWh
Reichweite (WLTP)
614 km
Stromverbrauch (WLTP, auf 100km)
14.3 kWh
Schnellladezeit
18 min
Max. Ladegeschwindigkeit
221 kW

Hyundai IONIQ 6 Ausstattungen

LR

2022-2023

Hyundai IONIQ 6 LR

Blau

ab € 279 /Monat

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Highlights

(geringfügige Abweichungen möglich)

2-Zonen-Klimaautomatik

3-phasiges Laden

Abstandstempomat

Android Auto

Apple CarPlay

Einparkhilfe hinten

Einparkhilfe vorne

Elektrische Heckklappe

Ganzjahresreifen

Getönte Scheiben

Innenspiegel automatisch abblendend

LED-Scheinwerfer

Lenkradheizung

Lichtsensor

Lordosenstütze

Navigationssystem

Regensensor

Rückfahrkamera

Schlüsselloses Zugangssystem

Sitzheizung vorne

Spurfolgeassistent

Stoffsitze

Tempomat

Typ 2 / Typ 2 Ladekabel

Sonstiges

Hyundai IONIQ 6 Reichweite

Hyundai IONIQ 6 LR

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2022-2023

ab € 279 /Monat

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614 km

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