LR
2022-2023
Hyundai IONIQ 6 LR
Reichweite (WLTP)
614 km
0-100 km/h
7.4 sek
Motorleistung
168.1 kW
5.000 km, € 2 500 Anzahlung, 24 Monate
ab € 279 /MonatJetzt konfigurieren
Hyundai IONIQ 6 Technische Daten
LR
2022-2023
Hyundai IONIQ 6 LR
ab € 279 /Monat
Hyundai IONIQ 6 Ausstattungen
LR
2022-2023
Hyundai IONIQ 6 LR
ab € 279 /Monat
Highlights
(geringfügige Abweichungen möglich)
2-Zonen-Klimaautomatik
3-phasiges Laden
Abstandstempomat
Android Auto
Apple CarPlay
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Elektrische Heckklappe
Ganzjahresreifen
Getönte Scheiben
Innenspiegel automatisch abblendend
LED-Scheinwerfer
Lenkradheizung
Lichtsensor
Lordosenstütze
Navigationssystem
Regensensor
Rückfahrkamera
Schlüsselloses Zugangssystem
Sitzheizung vorne
Spurfolgeassistent
Stoffsitze
Tempomat
Typ 2 / Typ 2 Ladekabel
Sonstiges
Hyundai IONIQ 6 Reichweite
Hyundai
Hyundai IONIQ 6 LR
2022-2023
ab € 279 /MonatJetzt konfigurieren