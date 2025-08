Renault Zoe mit 52 kWh im Langzeittest: Effizient, komfortabel und erstaunlich robust

Drei Jahre, 63.000 Kilometer – so lange hat der ADAC den Renault Zoe mit dem großen 52 kWh-Akku im Alltag begleitet. Das Fazit: Der kompakte Stromer punktet mit solider Technik, angenehmem Fahrkomfort und niedrigen Wartungskosten. Eine ideale Wahl für Pendler und Stadtbewohner.

Praktisch im Alltag: Der serienmäßige 22 kW-Onboardlader verkürzt Ladezeiten an städtischen AC-Säulen deutlich. Die optionale CCS-Schnellladung ist zwar verfügbar, zeigt im Test aber Schwächen – unter anderem lange Ladezeiten und eine deaktivierte Heizung während des Ladevorgangs.

Technisch zeigte sich der Zoe überaus zuverlässig. Abgesehen von harmlosen Kleinigkeiten wie quietschenden Gasdruckfedern oder leicht rostenden Bremsscheiben gab es keine nennenswerten Defekte.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Batterie verlor über die Jahre etwas an Kapazität. Am Ende des Tests lag der SoH-Wert bei 87 %, was die Reichweite von ursprünglich 264 auf rund 229 km reduzierte. Dennoch bleibt der Zoe ein durchweg zuverlässiges und effizientes E-Auto mit hohem Alltagswert.