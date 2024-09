Der Unterschied zwischen Supercharging und dem Laden zu Hause bei Tesla liegt hauptsächlich in der Geschwindigkeit und der Art des Ladevorgangs. Beim Supercharging kann das Tesla Model 3 an speziellen Schnellladesäulen deutlich schneller aufgeladen werden, was ideal für längere Fahrten ist und sich DC – Laden also Laden mit Gleichstrom nennt. Ein Ladevorgang von 10 auf 80 % dauert hier nur 20 bis 30 Minuten. Das Laden zu Hause erfolgt langsamer über eine normale Steckdose oder eine Wallbox, was für den täglichen Gebrauch und über Nacht geeignet ist. Hier wird mit AC-Wechselstrom geladen und dauert bei 11 kW an der Wallbox zwischen 5 und 7,5 Stunden für eine Volladung bis 100%, je nach Akkuvariante deines Teslas.

TIPP: Rechne mal nach ob du wirklich eine WALLBOX zuhause installieren musst. Mit dem mitgelieferten SCHUKO Ladekabel ist dein Tesla, je nach Akkuvariante, in circa 24 Stunden voll geladen. Aber in 7 Stunden kannst du bereits um die 100 km Reichweite nachladen. Pendelst du also jeden Tag nur unter 50 km reicht womöglich die herkömmliche Steckdose über Nacht aus. Informiere dich aber bitte bei deinem Installateur ob die Leitungen der Dauerlast standhalten und berechne das du im Winter etwas weniger Reichweite mit dem selben Strom heraus bekommst wie im Sommer.

Tesla Model 3: Supercharging vs. Laden zu Hause

Supercharging

Was ist Supercharging? Supercharging bezieht sich auf das Laden des Tesla Model 3 an den Tesla Supercharger-Stationen, die speziell für schnelles Aufladen entwickelt wurden. Diese Stationen verwenden Gleichstrom (DC), um die Batterien schneller als herkömmliche Wechselstrom (AC)-Ladegeräte aufzuladen.

Vorteile des Supercharging:

Schnellere Ladezeiten: Supercharger können das Tesla Model 3 in etwa 30 Minuten bis zu 80 % aufladen, was besonders auf langen Reisen nützlich ist. Standorte: Supercharger sind strategisch entlang wichtiger Reiserouten platziert, sodass Du lange Strecken ohne große Pausen zurücklegen kannst. Bequeme Abrechnung: Die Kosten für das Supercharging werden direkt über Dein Tesla-Konto abgerechnet, und die Ladegebühren sowie der geschätzte Preis werden während des Ladevorgangs auf dem Touchscreen angezeigt​​.

Nachteile des Supercharging:

Kosten: Supercharging kann teurer sein als das Laden zu Hause, insbesondere bei häufiger Nutzung. Begrenzung bei hoher Auslastung: Bei hohem Verkehrsaufkommen kann die maximale Aufladung auf 80 % beschränkt sein, um Staus an den Supercharger-Stationen zu verringern​​. Ruhegebühren: Es können Ruhegebühren anfallen, wenn das Fahrzeug nach Abschluss des Ladevorgangs nicht entfernt wird​​.



Laden zu Hause

Was ist Laden zu Hause? Das Laden zu Hause erfolgt normalerweise über eine normale Haushaltssteckdose oder eine dedizierte Tesla Wall Connector. Dies ist die bequemste und kostengünstigste Methode, um das Tesla Model 3 im Alltag aufzuladen.

Vorteile des Ladens zu Hause:

Kostenersparnis: Das Laden zu Hause ist in der Regel günstiger, besonders wenn Du einen Stromtarif mit günstigen Nachttarifen hast. Komfort: Du kannst Dein Tesla Model 3 einfach über Nacht laden, sodass es am nächsten Morgen voll aufgeladen und einsatzbereit ist. Planung: Über die Tesla Mobile App oder den Touchscreen kannst Du geplante Ladevorgänge einrichten, um den Ladevorgang zu bestimmten Zeiten zu starten und somit von günstigeren Stromtarifen zu profitieren​​.

Nachteile des Ladens zu Hause:

Längere Ladezeiten: Das Laden an einer Haushaltssteckdose dauert länger als das Laden an einem Supercharger. Selbst mit einem Tesla Wall Connector dauert es mehrere Stunden, um das Fahrzeug vollständig aufzuladen. Anschaffungskosten für Ladeausrüstung: Der Kauf und die Installation eines Tesla Wall Connectors erfordern eine anfängliche Investition.



Fazit

Das Supercharging ist ideal für lange Reisen und schnelle Ladeanforderungen unterwegs, während das Laden zu Hause die bequemste und kostengünstigste Methode für den täglichen Gebrauch darstellt. Beide Lademethoden bieten spezifische Vorteile und sollten je nach Bedarf und Nutzung des Tesla Model 3 kombiniert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.