Jungwagen INSTADRIVE

JUNGWAGEN: Fast neu, aber deutlich günstiger!

Schnell verfügbare E-Autos

100% Garantie auf Fahrzeug & Akku

Bestpreisgarantie im All-inclusive-Abo

⚡ Jungwagen: Sensationell günstige, fast neue Einzelstücke! Alles inklusive!

Sichere dir jetzt einen unserer top-gepflegten Jungwagen – schnell verfügbar und deutlich günstiger als neu! Diese fast neuen E-Autos haben kaum Kilometer am Tacho, aber beim Preis wurde kräftig zurückgedreht. 🚗 Jetzt zuschlagen, bevor sie weg sind – die Stückzahlen sind streng limitiert!

Tesla Model Y LR
Weiß

Tesla Model Y LR

2024 | 20.234 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

533 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 729 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y Performance
Silber

Tesla Model Y Performance

2024 | 17.534 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

514 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 984 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.4 Pro Performance
Silber

Volkswagen ID.4 Pro Performance

2023 | 83.449 km

Lieferzeit

ab 3 Monate

Reichweite (WLTP)

522 km

Ladedauer (DC)

29 min

ab € 477 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y Performance
Weiß

Tesla Model Y Performance

2023 | 82.780 km

Lieferzeit

ab 6 Monate

Reichweite (WLTP)

514 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 646 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.5 Pro Performance
Blau

Volkswagen ID.5 Pro Performance

2023 | 8.715 km

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

516 km

Ladedauer (DC)

29 min

ab € 609 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y LR
Weiß

Tesla Model Y LR

2023 | 74.681 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

533 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 679 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.4 Pro Performance
Weiß

Volkswagen ID.4 Pro Performance

2023 | 73.207 km

Lieferzeit

ab 4 Wochen

Reichweite (WLTP)

522 km

Ladedauer (DC)

29 min

ab € 402 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.3 Pro S
Weiß

Volkswagen ID.3 Pro S

2023 | 70.129 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

549 km

Ladedauer (DC)

38 min

ab € 355 mtl.

Technische Daten
Polestar 2 LR
Schwarz

Polestar 2 LR

2023 | 69.804 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

540 km

Ladedauer (DC)

40 min

ab € 489 mtl.

Technische Daten
Skoda ENYAQ iV 80x
Weiß

Skoda ENYAQ iV 80x

2023 | 62.286 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

496 km

Ladedauer (DC)

38 min

ab € 636 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y LR
Silber

Tesla Model Y LR

2023 | 57.311 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

533 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 597 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y Performance
Weiß

Tesla Model Y Performance

2023 | 53.138 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

514 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 653 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y LR
Schwarz

Tesla Model Y LR

2023 | 50.338 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

533 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 616 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.3 Pro Performance
Weiß

Volkswagen ID.3 Pro Performance

2023 | 47.668 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

423 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 373 mtl.

Technische Daten
Polestar 2 LR
Weiß

Polestar 2 LR

2023 | 46.639 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

540 km

Ladedauer (DC)

40 min

ab € 496 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y LR
Weiß

Tesla Model Y LR

2023 | 46.053 km

Lieferzeit

ab 4 Wochen

Reichweite (WLTP)

533 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 573 mtl.

Technische Daten
Polestar 2 LR
Schwarz

Polestar 2 LR

2023 | 43.181 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

540 km

Ladedauer (DC)

40 min

ab € 488 mtl.

Technische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Blau

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 42.633 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

460 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 513 mtl.

Technische Daten
Polestar 2 LR AWD
Schwarz

Polestar 2 LR AWD

2023 | 41.149 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

480 km

Ladedauer (DC)

40 min

ab € 591 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.5 GTX
Weiß / Schwarz

Volkswagen ID.5 GTX

2023 | 40.570 km

Lieferzeit

ab 5 Monate

Reichweite (WLTP)

486 km

Ladedauer (DC)

36 min

ab € 566 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y Performance
Grau

Tesla Model Y Performance

2023 | 39.917 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

514 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 658 mtl.

Technische Daten
Skoda ENYAQ iV 80
Weiß

Skoda ENYAQ iV 80

2023 | 36.199 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

536 km

Ladedauer (DC)

38 min

ab € 428 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y LR
Schwarz

Tesla Model Y LR

2023 | 33.452 km

Lieferzeit

ab 3 Monate

Reichweite (WLTP)

533 km

Ladedauer (DC)

27 min

ab € 590 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.3 Pro Performance
Grau

Volkswagen ID.3 Pro Performance

2023 | 31.003 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

423 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 308 mtl.

Technische Daten
Polestar 2 LR AWD
Schwarz

Polestar 2 LR AWD

2023 | 30.231 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

480 km

Ladedauer (DC)

40 min

ab € 658 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.3 Pro Performance
Silber

Volkswagen ID.3 Pro Performance

2023 | 25.177 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

423 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 432 mtl.

Technische Daten
Skoda ENYAQ iV 80 Sportline
Silber

Skoda ENYAQ iV 80 Sportline

2023 | 23.303 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

529 km

Ladedauer (DC)

38 min

ab € 569 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y Hinterradantrieb
Weiß

Tesla Model Y Hinterradantrieb

2023 | 22.303 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

455 km

Ladedauer (DC)

25 min

ab € 563 mtl.

Technische Daten
Volkswagen ID.4 Pro Performance
Silber

Volkswagen ID.4 Pro Performance

2023 | 21.513 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

522 km

Ladedauer (DC)

29 min

ab € 477 mtl.

Technische Daten
Tesla Model Y Hinterradantrieb
Weiß

Tesla Model Y Hinterradantrieb

2023 | 15.908 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

455 km

Ladedauer (DC)

25 min

ab € 542 mtl.

Technische Daten
Hyundai KONA Elektro LR
Schwarz

Hyundai KONA Elektro LR

2023 | 15.599 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

514 km

Ladedauer (DC)

44 min

ab € 419 mtl.

Technische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR
Blau

Hyundai IONIQ 5 LR

2023 | 45.062 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

507 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 555 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten

Elektroauto Leasing Aktion

Tesla Model 3 LR

2019 - 2020

Reichweite (WLTP)

Ladedauer (DC)

560 km

22 min

ab € 429€ 509 mtl.

Aktionsfahrzeuge im Konfigurator
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR

Kein passendes Angebot dabei?

Durchstöbere alle unsere E-Autos. Für dich ist garantiert ein passendes dabei.

Direkt zum Konfigurator

Ein Abo. Alles Inklusive.

Versicherungs Icon

Vollkaskoversicherung

Rundum geschützt mit Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen ("Pickerl") garantieren den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Reparaturen & Kosten keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.

Garantie Icon

Volle Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Reifenpaket

Reifenpaket

Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren, KFZ-Steuer & Boni

Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und Vertragsgebühren. Auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist bereits inkludiert. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver, nimmt dir die Sorgen um bürokratische Hürden und macht dein Abo preislich attraktiver.

jahresvignette INSTADRIVE elektroauto abo

Digitale Jahresvignette

Für alle Fahrzeuge beantragen wir jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die österreichischen Autobahnen. Damit sparst du Zeit, Geld und vermeidest den Aufwand, dich selbst darum kümmern zu müssen.

Elektroauto Leasing ab € 99

Steig jetzt um auf Elektromobilität – schon ab 99 € im Monat!
Unsere monatlichen Top-Deals bei INSTADRIVE machen den Umstieg auf ein E-Auto so einfach und günstig wie nie zuvor.
Entdecke die besten Angebote des Monats: moderne Elektroautos mit hoher Reichweite, innovativer Technik und vollem Komfort – alles inklusive.

Wähle aus einer Vielzahl sofort verfügbarer Modelle führender Marken und fahre sorgenfrei los – Versicherung, Wartung, Reifen und THG-Vorteil sind bereits im Paket.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für dein neues E-Auto.
Sichere dir noch heute dein Wunschmodell zum Bestpreis – bevor es weg ist!

Aktionsautos konfigurieren
Elektroauto Sondernangebote Deutschland

Was die Community sagt

Alle Marken im Bestpreis-Leasing

FAQ EASING

Alle Fragen ansehen

Typ 2 Ladekabel für E-Autos und Plug-In-Hybride

Das ist der gängige Standard in Europa: Kompatibel mit allen E-Autos und Plug-in-Hybriden. Leichtbau-Design, zertifizierte Sicherheit und robuste Materialien. Perfekt für BMW, VW, Tesla, Hyundai und mehr.

Das günstigste und beste Ladekabel für E-Autos von INSTADRIVE

  • circle

    Bestes Preis-Leistungsverhältnis (ab € 89)

  • circle

    Empfohlen von Experten

  • circle

    Universelle Kompatibilität

  • circle

    Praktische Tragetasche

  • circle

    Leichtbau-Design

  • circle

    Robust und langlebig

  • circle

    Optimale Länge

zum INSTADRIVE Ladekabel
INSTADRIVE Ladekabel für Elektroautos Typ 2 - 3-phasig - 11kW und 22kW

Weiterführende Links

Entdecke alle Marken im privaten & gewerblichen All-Inclusive Leasing.

ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

#OnOurMissionForNoEmission
0800 40 40 64(10:00 -17:00)
sales@insta-drive.com
