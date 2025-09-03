JUNGWAGEN: Fast neu, aber deutlich günstiger!
Schnell verfügbare E-Autos
100% Garantie auf Fahrzeug & Akku
Bestpreisgarantie im All-inclusive-Abo
⚡ Jungwagen: Sensationell günstige, fast neue Einzelstücke! Alles inklusive!
Sichere dir jetzt einen unserer top-gepflegten Jungwagen – schnell verfügbar und deutlich günstiger als neu! Diese fast neuen E-Autos haben kaum Kilometer am Tacho, aber beim Preis wurde kräftig zurückgedreht. 🚗 Jetzt zuschlagen, bevor sie weg sind – die Stückzahlen sind streng limitiert!
Tesla Model Y LR
2024 | 20.234 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
533 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 729 mtl.
Tesla Model Y Performance
2024 | 17.534 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
514 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 984 mtl.
Volkswagen ID.4 Pro Performance
2023 | 83.449 km
Lieferzeit
ab 3 Monate
Reichweite (WLTP)
522 km
Ladedauer (DC)
29 min
ab € 477 mtl.
Tesla Model Y Performance
2023 | 82.780 km
Lieferzeit
ab 6 Monate
Reichweite (WLTP)
514 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 646 mtl.
Volkswagen ID.5 Pro Performance
2023 | 8.715 km
Lieferzeit
ab 1 Monat
Reichweite (WLTP)
516 km
Ladedauer (DC)
29 min
ab € 609 mtl.
Tesla Model Y LR
2023 | 74.681 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
533 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 679 mtl.
Volkswagen ID.4 Pro Performance
2023 | 73.207 km
Lieferzeit
ab 4 Wochen
Reichweite (WLTP)
522 km
Ladedauer (DC)
29 min
ab € 402 mtl.
Volkswagen ID.3 Pro S
2023 | 70.129 km
Lieferzeit
ab 4 Monate
Reichweite (WLTP)
549 km
Ladedauer (DC)
38 min
ab € 355 mtl.
Polestar 2 LR
2023 | 69.804 km
Lieferzeit
ab 4 Monate
Reichweite (WLTP)
540 km
Ladedauer (DC)
40 min
ab € 489 mtl.
Skoda ENYAQ iV 80x
2023 | 62.286 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
496 km
Ladedauer (DC)
38 min
ab € 636 mtl.
Tesla Model Y LR
2023 | 57.311 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
533 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 597 mtl.
Tesla Model Y Performance
2023 | 53.138 km
Lieferzeit
ab 4 Monate
Reichweite (WLTP)
514 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 653 mtl.
Tesla Model Y LR
2023 | 50.338 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
533 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 616 mtl.
Volkswagen ID.3 Pro Performance
2023 | 47.668 km
Lieferzeit
ab 4 Monate
Reichweite (WLTP)
423 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 373 mtl.
Polestar 2 LR
2023 | 46.639 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
540 km
Ladedauer (DC)
40 min
ab € 496 mtl.
Tesla Model Y LR
2023 | 46.053 km
Lieferzeit
ab 4 Wochen
Reichweite (WLTP)
533 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 573 mtl.
Polestar 2 LR
2023 | 43.181 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
540 km
Ladedauer (DC)
40 min
ab € 488 mtl.
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
2023 | 42.633 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
460 km
Ladedauer (DC)
18 min
ab € 513 mtl.
Polestar 2 LR AWD
2023 | 41.149 km
Lieferzeit
ab 4 Monate
Reichweite (WLTP)
480 km
Ladedauer (DC)
40 min
ab € 591 mtl.
Volkswagen ID.5 GTX
2023 | 40.570 km
Lieferzeit
ab 5 Monate
Reichweite (WLTP)
486 km
Ladedauer (DC)
36 min
ab € 566 mtl.
Tesla Model Y Performance
2023 | 39.917 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
514 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 658 mtl.
Skoda ENYAQ iV 80
2023 | 36.199 km
Lieferzeit
ab 4 Monate
Reichweite (WLTP)
536 km
Ladedauer (DC)
38 min
ab € 428 mtl.
Tesla Model Y LR
2023 | 33.452 km
Lieferzeit
ab 3 Monate
Reichweite (WLTP)
533 km
Ladedauer (DC)
27 min
ab € 590 mtl.
Volkswagen ID.3 Pro Performance
2023 | 31.003 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
423 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 308 mtl.
Polestar 2 LR AWD
2023 | 30.231 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
480 km
Ladedauer (DC)
40 min
ab € 658 mtl.
Volkswagen ID.3 Pro Performance
2023 | 25.177 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
423 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 432 mtl.
Skoda ENYAQ iV 80 Sportline
2023 | 23.303 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
529 km
Ladedauer (DC)
38 min
ab € 569 mtl.
Tesla Model Y Hinterradantrieb
2023 | 22.303 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
455 km
Ladedauer (DC)
25 min
ab € 563 mtl.
Volkswagen ID.4 Pro Performance
2023 | 21.513 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
522 km
Ladedauer (DC)
29 min
ab € 477 mtl.
Tesla Model Y Hinterradantrieb
2023 | 15.908 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
455 km
Ladedauer (DC)
25 min
ab € 542 mtl.
Hyundai KONA Elektro LR
2023 | 15.599 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
514 km
Ladedauer (DC)
44 min
ab € 419 mtl.
Hyundai IONIQ 5 LR
2023 | 45.062 km
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
507 km
Ladedauer (DC)
18 min
ab € 555 mtl.
Elektroauto Leasing Aktion
Tesla Model 3 LR
2019 - 2020
Reichweite (WLTP)
Ladedauer (DC)
560 km
22 min
ab € 429€ 509 mtl.
Kein passendes Angebot dabei?
Durchstöbere alle unsere E-Autos. Für dich ist garantiert ein passendes dabei.Direkt zum Konfigurator
Ein Abo. Alles Inklusive.
Vollkaskoversicherung
Rundum geschützt mit Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.
Wartung & Service
Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen ("Pickerl") garantieren den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Reparaturen & Kosten keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.
Volle Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.
Reifenpaket
Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.
Gebühren, KFZ-Steuer & Boni
Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und Vertragsgebühren. Auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist bereits inkludiert. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver, nimmt dir die Sorgen um bürokratische Hürden und macht dein Abo preislich attraktiver.
Digitale Jahresvignette
Für alle Fahrzeuge beantragen wir jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die österreichischen Autobahnen. Damit sparst du Zeit, Geld und vermeidest den Aufwand, dich selbst darum kümmern zu müssen.
Elektroauto Leasing ab € 99
Steig jetzt um auf Elektromobilität – schon ab 99 € im Monat!
Unsere monatlichen Top-Deals bei INSTADRIVE machen den Umstieg auf ein E-Auto so einfach und günstig wie nie zuvor.
Entdecke die besten Angebote des Monats: moderne Elektroautos mit hoher Reichweite, innovativer Technik und vollem Komfort – alles inklusive.
Wähle aus einer Vielzahl sofort verfügbarer Modelle führender Marken und fahre sorgenfrei los – Versicherung, Wartung, Reifen und THG-Vorteil sind bereits im Paket.
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für dein neues E-Auto.
Sichere dir noch heute dein Wunschmodell zum Bestpreis – bevor es weg ist!
