Alpine A390 Technische Daten

Alpine startet mit der A390 in 2 Varianten durch. Der GT und der GTS unterscheiden sich vor allem in der Leistung, wobei der GT über 294kW und der GTS über 345kW verfügt. Die Top-Version beschleunigt damit in unter 4 Sekunden von 0 auf 100km/h und fährt bis zu 220km/h schnell. 555km Reichweite sind perfekt für den Alltag und auch Langstrecken und dank 190kW Ladeleistung geht es auch sehr schnell wieder weiter. Technisch präsentiert sich die Alpine A390 somit durch und durch als echter Sportwagen.