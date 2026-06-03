Neuvorstellung Citroen 2CV Elektro
Der Citroën 2CV Elektro soll die legendäre „Ente“ als günstiges, vollelektrisches Stadtauto neu interpretieren. Das Modell wird für 2028 erwartet und soll in Europa als erschwingliches Elektroauto mit retro-inspiriertem Design und moderner Technik antreten.
Citroen 2CV Elektro Preis
Der Citroën 2CV Elektro bringt die legendäre „Ente“ als modernes E-Auto zurück. Das Modell wird für 2028 erwartet und soll als besonders erschwingliches Elektroauto für Europa antreten. Berichten zufolge plant Stellantis einen Einstiegspreis von rund 15.000 € und eine Produktion in Italien.
Im Mittelpunkt stehen nicht Luxus und Übertechnik, sondern genau jene Eigenschaften, die schon den ursprünglichen 2CV geprägt haben: Einfachheit, Alltagstauglichkeit, geringes Gewicht und ein eigenständiger Charakter. Damit könnte die elektrische Ente vor allem Personen ansprechen, die ein günstiges, sympathisches und unkompliziertes Stadtauto suchen.
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FAQ Citroen Leasing
Citroen 2CV Elektro Innenraum
Der Innenraum des Citroën 2CV Elektro ist noch nicht offiziell vorgestellt. Erwartet wird jedoch ein bewusst einfaches, funktionales und sympathisches Konzept, das zur legendären „Ente“ passt. Statt übertriebener Luxusausstattung dürfte Citroën auf klare Bedienung, praktische Lösungen und ein luftiges Raumgefühl setzen.
Im Mittelpunkt steht voraussichtlich Alltagstauglichkeit: genug Platz für Stadt, Pendelstrecken und kleinere Ausflüge, dazu ein unkompliziert nutzbarer Kofferraum. Genaue Angaben zu Ladevolumen, Sitzkonzept, Materialien oder Displaygrößen gibt es aktuell noch nicht.
Der Citroën 2CV Elektro soll damit kein Hightech-Showcar werden, sondern ein bezahlbares E-Auto mit Charme, Komfort und einfacher Nutzbarkeit.
Citroen 2CV Elektro Technische Daten
Der Citroën 2CV Elektro ist technisch noch nicht final bestätigt. Als realistische Grundbasis sehen wir in vielerlei Hinsicht den ë-C3 Urban Range: 83 kW beziehungsweise 113 PS, rund 30 kWh Akku, bis zu 220 Kilometer WLTP-Reichweite und 125 km/h Höchstgeschwindigkeit. Für die elektrische Ente wären ähnliche Werte plausibel. Doch mit rund 220 Kilometer Reichweite, eher simpler Technik und einem klaren Fokus auf Stadt, Alltag und günstige Mobilität könnte diese Kombination gut funktionieren.
Citroen 2CV Elektro
Erscheinungsdatum: 2028
Citroen 2CV Elektro Alternativen
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