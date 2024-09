Renault 5 Technische Daten

Renault wird den 5er in zwei unterschiedlichen Varianten anbieten. Eine Version wird über 52kWh Akkukapazität verfügen und damit bis zu 400km weit kommen. Eine weitere Version wird über 40kWh verfügen, die Reichweite mit diesem Akku ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch bei etwa 300km liegen. Ladetechnisch könnten bis zu 130kW am Schnelllader möglich sein und mindestens 11kW, eventuell 22kW, via AC-Stecker. Der Renault 5 will sich von seiner Konkurrenz mit der Möglichkeit des bidirektionalen Ladens abgrenzen. Damit wäre das Modell der erste elektrische Kleinwagen, der diese Möglichkeit bietet.