Der neue Skoda Octavia iV kommt – vollelektrisch, mit bis zu 700 km Reichweite und modernster Technik auf Basis des VW ID.7. Preislich erwarten wir rund 45.000 €. Bei INSTADRIVE kannst du dir schon jetzt dein Top-Gebrauchtmodell sichern – kostenlos vorreservieren und später von besten Konditionen profitieren!
Der neue Skoda Octavia iV wird nicht nur optisch ein Highlight, sondern vor allem auch technisch. Besonders beeindruckend: die Reichweite. Mit bis zu 700 km nach WLTP ist der Skoda Octavia Elektro auf Augenhöhe mit dem VW ID.7, mit dem er sich die Plattform teilen dürfte. Diese enorme Reichweite macht ihn zu einem der alltagstauglichsten Elektro-Kombis überhaupt. Ob tägliche Pendelstrecken, lange Geschäftsreisen oder Urlaubsfahrten in den Süden – der Octavia iV bringt dich zuverlässig und entspannt ans Ziel. Dank großer Batterie, effizientem Antrieb und modernem Thermomanagement musst du dir keine Sorgen um ständiges Nachladen machen.
Gerade für Vielfahrer ist der Skoda Octavia Elektro eine echte Alternative zum Verbrenner – und das bei einem völlig neuen Fahrgefühl: leise, lokal emissionsfrei und angenehm dynamisch. Die großzügige Reichweite gibt dir die Freiheit, ohne Ladepausen durch den Tag zu kommen – egal, ob beruflich oder privat. Mit dem Octavia Elektro gelingt nachhaltige Mobilität ohne Verzicht.
Bei INSTADRIVE kannst du dir dieses Modell schon heute als zukünftigen Gebrauchtwagen sichern. Der Octavia iV wird nach Markteinführung als Top-Gebrauchtwagen zu attraktiven Konditionen erhältlich sein. Jetzt kostenlos vorreservieren – und später von besten Preisen und voller Flexibilität profitieren.
Der Skoda Octavia iV wird voraussichtlich mit einem Einstiegspreis von rund 45.000 € auf den Markt kommen – und liegt damit zwar über dem Preisniveau der Verbrennerversionen. Doch das ist kein Grund zur Sorge, denn bei INSTADRIVE verfolgen wir einen anderen Ansatz: Wir warten bewusst die erste Phase des Neuwagenmarkts ab und bieten dir den Skoda Octavia Elektro später als top gepflegten Gebrauchtwagen zu besonders günstigen Konditionen an. So profitierst du nicht nur von einem deutlich niedrigeren Preis, sondern auch von einem Rundum-sorglos-Paket.
Im beliebten INSTADRIVE All-inclusive-Abo bekommst du den Skoda Octavia iV bereits ab etwa 400 € im Monat – inklusive Wartung, Versicherung, Garantie und vielem mehr. Du musst dich um nichts kümmern, sondern steigst einfach ein und genießt das Fahren. Kein Restwertrisiko, keine versteckten Kosten, volle Flexibilität.
Mit seiner hohen Reichweite, dem geräumigen Innenraum und dem modernen Design ist der Skoda Octavia Elektro ein echter Allrounder – ideal für Familien, Pendler und Vielfahrer. Und dank INSTADRIVE musst du nicht auf den Neupreis schielen, sondern kannst dir Elektromobilität einfach leisten. Jetzt kostenlos vorreservieren und als einer der Ersten von den besten Angeboten profitieren.
Der Skoda Octavia Elektro wird voraussichtlich auf der Plattform des VW ID.7 basieren und damit technisch auf dem neuesten Stand sein. Geplant ist eine Reichweite von bis zu 700 km nach WLTP, kombiniert mit einem effizienten E-Antrieb und moderner Ladeinfrastruktur. Die Akkugröße dürfte je nach Variante bei bis zu 86 kWh liegen. Auch Schnellladen mit bis zu 200 kW ist realistisch – ideal für Langstrecken. Damit verbindet der Skoda Octavia iV alltagstaugliche Elektromobilität mit dem Platzangebot eines klassischen Kombis.
Erscheinungsdatum: 2027
Ähnliche Modelle für den Skoda Octavia iV. Alle aktuellen Rivalen & Konkurrenten in der Übersicht.
