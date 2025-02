Nach Ende deiner BMW Langzeitmiete bei INSTADRIVE hast du mehrere Optionen. Dein Fahrzeug wird nicht direkt verkauft – stattdessen kannst du die Miete verlängern und das Auto weiterhin nutzen. Entscheidest du dich dagegen, wird es als Rückläufer eingestuft und kann als junger Gebrauchter in eine neue Mietperiode übergehen. So bleibt das Fahrzeug im Einsatz, und du bleibst flexibel in deiner Entscheidung.