In Deutschland hast du die Auswahl zwischen verschiedenen BYD Modellen, darunter den Atto 3, den Dolphin und den Seagull, welcher jetzt als Dolphin Mini angeboten wird. Eine besonders attraktive Option, um ein BYD Elektroauto zu nutzen, ist das All-Inclusive-Leasing von INSTADRIVE. Damit genießt du die Vorzüge, dein Elektrofahrzeug zu festen monatlichen Raten zu fahren, ohne dir Gedanken über den Wertverlust oder den Zustand des Akkus machen zu müssen. Wenn du also auf der Suche nach einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Fahrzeug bist, lohnt es sich auf jeden Fall, die Auswahl an BYD Elektroautos in Betracht zu ziehen.