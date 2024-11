Ja, der Kia EV3 kann mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden, allerdings ist sie nicht in jeder Version serienmäßig enthalten. Bei INSTADRIVE profitierst du jedoch immer von der Wärmepumpe im Kia EV3 – ideal, um den Energieverbrauch der Innenraumheizung zu optimieren und so die Reichweite zu maximieren. Schau dir am besten gleich die Kia EV3 Leasing Angebote an und sichere dir die Vorteile dieses praktischen Features!