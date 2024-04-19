Der neue Skoda Octavia iV wird nicht nur optisch ein Highlight, sondern vor allem auch technisch. Besonders beeindruckend: die Reichweite. Mit bis zu 700 km nach WLTP ist der Skoda Octavia Elektro auf Augenhöhe mit dem VW ID.7, mit dem er sich die Plattform teilen dürfte. Diese enorme Reichweite macht ihn zu einem der alltagstauglichsten Elektro-Kombis überhaupt. Ob tägliche Pendelstrecken, lange Geschäftsreisen oder Urlaubsfahrten in den Süden – der Octavia iV bringt dich zuverlässig und entspannt ans Ziel. Dank großer Batterie, effizientem Antrieb und modernem Thermomanagement musst du dir keine Sorgen um ständiges Nachladen machen.

Gerade für Vielfahrer ist der Skoda Octavia Elektro eine echte Alternative zum Verbrenner – und das bei einem völlig neuen Fahrgefühl: leise, lokal emissionsfrei und angenehm dynamisch. Die großzügige Reichweite gibt dir die Freiheit, ohne Ladepausen durch den Tag zu kommen – egal, ob beruflich oder privat. Mit dem Octavia Elektro gelingt nachhaltige Mobilität ohne Verzicht.

