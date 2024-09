Das Tesla Model 2, angekündigt zu einem Preis von nur 25.000€, wird voraussichtlich im Jahr 2025 auf den Markt kommen. Dieses Elektroauto richtet sich an Kunden im Kompaktwagensegment und verspricht eine Kombination aus erschwinglicher Elektromobilität und innovativer Technologie. Wenn du zu den Ersten gehören möchtest, die das Tesla Model 2 fahren können, kannst du es bereits jetzt kostenlos bei INSTADRIVE vorreservieren. So sicherst du dir einen Platz an der Spitze der Elektroauto-Innovation und bist bereit für die Zukunft der Mobilität.