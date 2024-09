La Volkswagen ID.2all devrait avoir un prix de seulement 25.000 € marquant ainsi l'entrée de Volkswagen sur le marché des voitures électriques à bas prix. Ce véhicule électrique compact sera non seulement abordable, mais aussi respectueux de l'environnement et tourné vers l'avenir. L'intérieur de la Volkswagen ID.2 électrique impressionnera par sa technologie de pointe et son design spacieux. Avec une autonomie qui vous emmènera partout et des performances impressionnantes, l'ID 2 all fera passer votre mobilité à un niveau supérieur.

