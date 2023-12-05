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Fiat 500e 3+1

Reichweite (WLTP)

321 km

0-100 km/h

9 sek

Motorleistung

87 kW

Fiat 500e 3+1
Grün

5.000 km, € 1 500 Anzahlung, 24 Monate

ab € 0 /Monat

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Fiat 500e 3+1 Technische Daten

Fiat 500e 3+1

Weiß

ab € 0 /Monat

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Batteriekapazität
42 kWh
Reichweite (WLTP)
321 km
Stromverbrauch (WLTP, auf 100km)
14.2 kWh
Schnellladezeit
35 min
Max. Ladegeschwindigkeit
85 kW

Fiat 500e 3+1 Ausstattungen

Fiat 500e 3+1

Weiß

ab € 0 /Monat

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Highlights

(geringfügige Abweichungen möglich)

3-phasiges Laden

Android Auto

Apple CarPlay

Ganzjahresreifen

Klimaautomatik

Spurfolgeassistent

Stoffsitze

Tempomat

Typ 2 / Typ 2 Ladekabel

Sonstiges

Fiat 500e 3+1 Reichweite

Fiat 500e 3+1

Fiat 500e 3+1

2021 - 2023

ab € 0 /Monat

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321 km

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