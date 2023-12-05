Fiat 500e 3+1
Reichweite (WLTP)
321 km
0-100 km/h
9 sek
Motorleistung
87 kW
5.000 km, € 1 500 Anzahlung, 24 Monate
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Fiat 500e 3+1 Technische Daten
Fiat 500e 3+1
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Fiat 500e 3+1 Ausstattungen
Fiat 500e 3+1
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Highlights
(geringfügige Abweichungen möglich)
3-phasiges Laden
Android Auto
Apple CarPlay
Ganzjahresreifen
Klimaautomatik
Spurfolgeassistent
Stoffsitze
Tempomat
Typ 2 / Typ 2 Ladekabel
Sonstiges
Fiat 500e 3+1 Reichweite
Fiat
Fiat 500e 3+1
2021 - 2023
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