Ein Jahr und 20.000 Kilometer im ÖAMTC-Dauertest zeigen: Der VW ID.4 ist ein komfortabler, alltagstauglicher Elektro-SUV mit viel Platz und solider Reichweite. Je nach Jahreszeit und Fahrverhalten sind reale Reichweiten zwischen 300 und 500 Kilometern möglich, längere Strecken ließen sich mit etwas Planung problemlos bewältigen. Besonders positiv fielen das großzügige Raumangebot, die Beinfreiheit im Fond und der gut nutzbare Kofferraum auf.

Auch beim Fahrkomfort konnte der ID.4 punkten – Unebenheiten auf der Straße werden souverän abgefedert. Die Ladeleistung zeigte sich an AC- und DC-Ladestationen stabil, am Schnelllader waren bis zu 125 kW erreichbar. Nach einem Jahr lag die Akkudegradation laut AVILOO-Test bei lediglich 2 %. Kritik gab es an der Software: wiederkehrende Fehler, Ausfälle einzelner Assistenzsysteme und ein teils unlogisches Verhalten der Fahrmodi trübten das Bild. Auch die unbeleuchteten Touch-Slider und fehlerhafte Parksensoren sorgten für Unmut.

Unterm Strich hinterlässt der ID.4 den Eindruck eines rundum praxistauglichen E-Autos, das sich im Alltag bewährt – allerdings mit Nachholbedarf bei der Software. Der Test bestätigt die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität, macht aber auch deutlich, dass VW softwareseitig noch vor Herausforderungen steht.