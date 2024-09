Auch wenn der Mini Cooper E als Gebrauchtwagen noch nicht weit verbreitet ist, kannst du ihn bereits jetzt bei INSTADRIVE kostenlos vorreservieren. Sei einer der Ersten, die dieses Elektroauto zum besten Preis fahren können. Der Mini Cooper E war in der ersten Generation bereits am Markt erhältlich und auch bei INSTADRIVE gibt es immer wieder mal Exemplare des ersten Mini Elektro zu Bestpreisen im All-Inclusive-Leasing. Die zweite Generation mit noch fortschrittlicherer Technik kommt 2024 auf den Markt, hier wird es also noch ein wenig dauern, bis es gebrauchte Mini Cooper E gibt. Bei INSTADRIVE kannst du den Mini Cooper E als Gebrauchtwagen bereits heute kostenlos vorreservieren und dir so einen Platz sichern, um einer der Ersten zu sein, die das innovative Fahrzeug als Gebrauchtwagen erleben können.