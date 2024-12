Der Lynk & Co 02 wird voraussichtlich mit einem Startpreis von etwa 36.000 € auf den Markt kommen und positioniert sich als stylisches und zukunftsorientiertes Elektro-SUV in der Kompaktklasse. Mit seinem urbanen Design, einer umfangreichen Ausstattung und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit bietet der Lynk & Co 02 eine moderne Lösung für alle, die Funktionalität und innovative Technik in einem Fahrzeug vereint sehen möchten.

Wenn dir der Kauf eines Fahrzeugs zu wenig Flexibilität bietet, könnte das INSTADRIVE All Inclusive Abo genau das Richtige für dich sein. Mit einer geschätzten monatlichen Rate von rund 340 € erlebst du alle Vorteile des Lynk & Co 02, ohne dich um Wartung, Versicherung oder Reifen kümmern zu müssen – das ist alles inklusive. Du zahlst lediglich den Strom und kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren: das pure Fahrvergnügen. Der Lynk & Co 02 ist damit nicht nur eine umweltfreundliche, sondern auch eine entspannte und komfortable Wahl für deinen Einstieg in die Elektromobilität.