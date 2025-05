Toyota Urban Cruiser Technische Daten

Der Urban Cruiser erweitert Toyotas E-Portfolio um ein vielseitiges Kompakt-SUV mit überzeugender Technik. Je nach gewählter Batterie – 49 oder 61 kWh – sind Reichweiten von bis zu 400 Kilometern nach WLTP möglich. Mit einer Leistung von bis zu 184 PS sowie der Wahl zwischen Front- oder Allradantrieb passt sich der Urban Cruiser flexibel an deinen Fahrstil und deine Anforderungen an. Dank einer Schnellladeleistung von rund 100 kW lässt sich die Batterie in etwa 30 Minuten wieder aufladen – ideal für längere Fahrten und den spontanen Zwischenstopp unterwegs. Ein durchdachtes Elektroauto, das Effizienz, Alltagstauglichkeit und Fahrspaß in einem kompakten Format vereint.