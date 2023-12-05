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Volvo EX30 Nutzung im Alltag

Hyundai Kona Elektro Alltagsnutzung

Effizienz

Kofferraum, Scheiben

Leuchtweite, Eis und Schnee

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Hyundai Kona Elektro im Alltag

In diesem Abschnitt erfährst Du alles über die Alltagsnutzung des Hyundai Kona Elektro, seine Effizienz im täglichen Betrieb, die Kapazität des Kofferraums sowie Tipps zur optimalen Nutzung von Scheiben und zur Leuchtweiteneinstellung.

Mehr Anleitungen zum Hyundai Kona Elektro

Hyundai Kona Elektro Einführung, Tipps und Kniffe. Der große Hyundai Kona Elektro Guide.

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Sicherheit für dein E-Auto-Abo

Unser Schutzpaket hilft dir, dein finanzielles Risiko bei Fahrzeugschäden zu reduzieren. So kannst du dein E-Auto auf Reisen & Alltag entspannt genießen.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen ("Pickerl") garantieren den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Reparaturen & Kosten keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich., inkl. Verschleißteile.

Garantie Icon

Volle Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Saisonale Bereifung Icon

Bereifung

Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren, KFZ-Steuer & Boni

Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und Vertragsgebühren. Auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist bereits inkludiert. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Abo noch attraktiver, nimmt dir die Sorgen um bürokratische Hürden und macht dein Abo preislich attraktiver.

Vignette Icon

Digitale Jahresvignette

Für alle Fahrzeuge beantragen wir jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die österreichischen Autobahnen. Damit sparst du Zeit, Geld und vermeidest den Aufwand, dich selbst darum kümmern zu müssen.

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Hyundai Kona Elektro EASING vs Leasing

Was ist der genaue Unterschied zwischen Hyundai Leasing und EASING?

Auto-Abo

VS

Leasing

Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Digitale Jahresvignette
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
KFZ-Steuer
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein
Beratungstermin vereinbaren

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