Sicherheit für dein E-Auto-Abo Unser Schutzpaket hilft dir, dein finanzielles Risiko bei Fahrzeugschäden zu reduzieren. So kannst du dein E-Auto auf Reisen & Alltag entspannt genießen.

Wartung & Service Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen ("Pickerl") garantieren den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Reparaturen & Kosten keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich., inkl. Verschleißteile.

Volle Garantie Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Bereifung Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren, KFZ-Steuer & Boni Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und Vertragsgebühren. Auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist bereits inkludiert. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Abo noch attraktiver, nimmt dir die Sorgen um bürokratische Hürden und macht dein Abo preislich attraktiver.