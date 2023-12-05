Hyundai Kona Fahrassistenzsysteme
Parkassistenz, Totwinkelassistent
Adaptiver Tempomat
Spurhalteassistent, Notbremsassistent
Was für ein E-Auto suchst du?
Hyundai Kona Elektro Fahrassistenzsysteme
Entdecke, wie dir der Hyundai Kona beim Fahren mit seinen Assistenzsystemen helfen kann und deine Fahrt sicherer und komfortabler macht.
Mehr Anleitungen zum Hyundai Kona Elektro
Hyundai Kona Einführung, Tipps und Tricks. Das große Hyundai Kona Elektro Know-how.
Hyundai Neuwagen LeasingAlle Hyundai Neuwagen entdecken
Alles inklusive. Kein Restwertrisiko. Volle Garantie. Das ist EASING.
EASING: Ein Abo alles inklusive.
Volle Garantie, Wartung, Reifen, Versicherung etc. Ganz egal ob Gebrauchtwagen, Neu oder Jung!
Sicherheit für dein E-Auto-Abo
Unser Schutzpaket hilft dir, dein finanzielles Risiko bei Fahrzeugschäden zu reduzieren. So kannst du dein E-Auto auf Reisen & Alltag entspannt genießen.
Wartung & Service
Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen ("Pickerl") garantieren den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Reparaturen & Kosten keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich., inkl. Verschleißteile.
Volle Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.
Bereifung
Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.
Gebühren, KFZ-Steuer & Boni
Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und Vertragsgebühren. Auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist bereits inkludiert. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Abo noch attraktiver, nimmt dir die Sorgen um bürokratische Hürden und macht dein Abo preislich attraktiver.
Digitale Jahresvignette
Für alle Fahrzeuge beantragen wir jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die österreichischen Autobahnen. Damit sparst du Zeit, Geld und vermeidest den Aufwand, dich selbst darum kümmern zu müssen.
Aktuelle Sonderangebote
Egal ob Gebraucht-, Jung- oder Neuwagen: Volle Garantie über die gesamte Laufzeit.
% ABO-SALE
Die besten ELEKTROAUTO- DEALS entdecken!
% SALE %
Top E-Autos im Sonderangebot
ab € 49 mtl.
% FIRMENWAGEN-ABO %
Mit Gehaltsumwandlung bis zu 50% sparen
% ABO-RÜCKLÄUFER %
Sensationell günstige, ausgesuchte Einzelmodelle
ab € 49 mtl.
Volkswagen ID.3 Pro Performance
2021 - 2023
Reichweite (WLTP)
Ladedauer (Schnellladen)
425 km
35 min
ab € 229 /Monat
Hyundai Kona Elektro EASING vs Leasing
Was ist der genaue Unterschied zwischen Hyundai Kona Elektro Leasing und EASING?
Auto-Abo
VS
Leasing
Auto-Abo
VS
Leasing
Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Digitale Jahresvignette
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
KFZ-Steuer
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein