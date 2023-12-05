Im Langzeittest von INSTADRIVE liefert der KIA e-Niro (Baujahr 2019) eine erstaunliche Bilanz: Nach über 100.000 gefahrenen Kilometern wurde ein State of Health (SoH) von 100 % festgestellt – physikalisch sogar 104 %. Hintergrund ist die überdimensionierte Batterie, die ab Werk rund 105 % der nutzbaren Kapazität enthält. Diese zusätzliche Reserve wird schrittweise freigegeben, was den Akku langfristig schont. Die reale Degradation betrug somit nur etwa 5 % – ein klares Indiz für hochwertige Zelltechnik und ein bewusst schonendes Ladeprofil.

Auch im Alltag zeigt der e-Niro seine Stärken: Die Technik wirkt langlebig, die Verarbeitung solide, und selbst nach sechsstelliger Laufleistung ist der Innenraum nahezu frei von Abnutzung. Einziger kleiner Kritikpunkt waren vereinzelte Flugrostspuren an den Bremsscheiben. Die Testergebnisse des AVILOO Premium- und Flash-Tests bestätigen die außergewöhnlich gute Batteriegesundheit.

Schwächen gibt es bei der Ladeleistung: Mit maximal 80 kW lädt der e-Niro langsamer als viele Konkurrenten. Zudem können nach Softwareupdates gespeicherte Ladedaten verloren gehen. Dennoch bleibt der e-Niro ein starker Kandidat für den Gebrauchtwagenkauf – nicht zuletzt wegen seiner zu erwartenden Gesamtlaufleistung von mindestens 300.000 km. Wer beim Kauf auf Nummer sicher gehen möchte, kann die aktuelle Akkukapazität mit einem AVILOO-Test prüfen – und erhält damit maximale Transparenz.