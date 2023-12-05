Der Akku ist das Herzstück jedes Elektroautos – und bei Tesla Jungwagen kannst du dich entspannt zurücklehnen. In diesem frühen Fahrzeugalter ist die Batterie noch in Top-Zustand und zeigt kaum Abnutzung. Zusätzlich profitierst du in der Regel noch von der Herstellergarantie, die dir zusätzliche Sicherheit gibt.

Wer dennoch ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann seinen Tesla Jungwagen bei INSTADRIVE im All-inclusive-Abo nehmen. Hier bekommst du neben der Herstellergarantie auch die INSTADRIVE Garantie. So bist du perfekt abgesichert und genießt sorgenfreie Elektromobilität mit voller Reichweite und Leistung – ohne Überraschungen.

Für ein Maximum an Transparenz empfiehlt sich außerdem ein professioneller Batterietest, etwa der AVILOO Premium Check. Er liefert verlässliche Daten zur tatsächlichen Akkukapazität unter Alltagsbedingungen – und zeigt dir, wie gut der Akku wirklich noch ist.