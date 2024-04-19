Steig jetzt um auf Elektromobilität – schon ab 99 € im Monat!

Unsere monatlichen Top-Deals bei INSTADRIVE machen den Umstieg auf ein E-Auto so einfach und günstig wie nie zuvor.

Entdecke die besten Angebote des Monats: moderne Elektroautos mit hoher Reichweite, innovativer Technik und vollem Komfort – alles inklusive.

Wähle aus einer Vielzahl sofort verfügbarer Modelle führender Marken und fahre sorgenfrei los – Versicherung, Wartung, Reifen und THG-Vorteil sind bereits im Paket.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für dein neues E-Auto.

Sichere dir noch heute dein Wunschmodell zum Bestpreis – bevor es weg ist!