Jungwagen INSTADRIVE

JUNGWAGEN: Qualität, die überzeugt – Preis, der begeistert!

Schnell verfügbare E-Autos

100% Garantie auf Fahrzeug & Akku

Bestpreisgarantie im All-inclusive-Abo

⚡ Jungwagen: Ausgesuchte Top-Modelle zum Vorteilspreis! Alles inklusive!

Sichere dir jetzt einen unserer top-gepflegten Jungwagen – sofort verfügbar und deutlich günstiger als ein Neuwagen! Unsere aktuellen Modelle überzeugen mit hervorragendem Zustand und attraktiven Konditionen. 🚗 Jetzt zugreifen, bevor sie vergriffen sind – die Stückzahlen sind streng limitiert!

Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Weiß

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 64.733 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 486 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58
Blau

Cupra Born 58

2023 | 51.460 km

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 286 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Grün

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 34.692 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 479 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai KONA Elektro LR
Silber

Hyundai KONA Elektro LR

2023 | 33.463 km

Lieferzeit

ab 3 Monate

Reichweite (WLTP)

449 km

Ladedauer (DC)

45 min

ab € 313 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR
Weiß

Hyundai IONIQ 5 LR

2023 | 32.712 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

485 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 465 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58
Blau

Cupra Born 58

2023 | 27.670 km

Lieferzeit

ab 2 Monate

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 294 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58
Silber

Cupra Born 58

2023 | 26.245 km

Lieferzeit

ab 2 Monate

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 389 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58 e-Boost
Weiß

Cupra Born 58 e-Boost

2023 | 26.137 km

Lieferzeit

ab 4 Monate

Reichweite (WLTP)

420 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 254 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai KONA Elektro LR
Schwarz

Hyundai KONA Elektro LR

2023 | 24.946 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

449 km

Ladedauer (DC)

45 min

ab € 298 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Blau

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 21.798 km

Lieferzeit

ab 5 Monate

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 488 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR
Blau

Hyundai IONIQ 5 LR

2023 | 20.490 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

485 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 420 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR
Grün

Hyundai IONIQ 5 LR

2023 | 20.485 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

485 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 428 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58
Blau

Cupra Born 58

2023 | 19.584 km

Lieferzeit

ab 2 Monate

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 440 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58
Silber

Cupra Born 58

2023 | 17.993 km

Lieferzeit

ab 3 Monate

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 296 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58 e-Boost
Weiß

Cupra Born 58 e-Boost

2023 | 16.814 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

420 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 389 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Weiß

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 16.595 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 525 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Weiß

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 15.483 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 545 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Blau

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 15.037 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 501 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Blau

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 15.016 km

Lieferzeit

ab 3 Wochen

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 569 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai KONA Elektro LR
Grau

Hyundai KONA Elektro LR

2023 | 14.937 km

Lieferzeit

ab 3 Wochen

Reichweite (WLTP)

449 km

Ladedauer (DC)

45 min

ab € 382 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Hellgrau

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 14.657 km

Lieferzeit

ab 3 Wochen

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 548 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Grün

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 14.432 km

Lieferzeit

ab 3 Wochen

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 575 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Grün

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 14.156 km

Lieferzeit

ab 1 Monat

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 518 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Schwarz

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 14.147 km

Lieferzeit

ab 3 Wochen

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 575 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Weiß

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2023 | 14.050 km

Lieferzeit

ab 3 Wochen

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 572 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten
Cupra Born 58
Hellgrau

Cupra Born 58

2023 | 10.594 km

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 310 mtl.

Zum FahrzeugTechnische Daten

Elektroauto Leasing Aktion

Fiat 500e Coupé

2020 - 2022

Reichweite (WLTP)

Ladedauer (DC)

321 km

35 min

ab € 129€ 209 mtl.

Zum FahrzeugAktionsfahrzeuge im Konfigurator
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé

Kein passendes Angebot dabei?

Durchstöbere alle unsere E-Autos. Für dich ist garantiert ein passendes dabei.

Direkt zum Konfigurator

Ein Abo. Alles Inklusive.

Versicherungs Icon

Vollkaskoversicherung

Rundum geschützt mit Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und Hauptuntersuchungen ("TÜV") gewährleisten den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.

Garantie Icon

Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Reifenpaket

Reifenpaket

Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren & Boni

Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und/oder Vertragsgebühren. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver und nimmt dir die Sorge um bürokratische Hürden.

Verwaltung

24/7 Pannenhilfe

Mit der 24/7 Pannenhilfe bist du jederzeit abgesichert. Bei einer Panne oder einem technischen Problem steht dir unser Service rund um die Uhr zur Verfügung, sodass du schnell wieder mobil bist.

Elektroauto Leasing ab € 99

Steig jetzt um auf Elektromobilität – schon ab 99 € im Monat!
Unsere monatlichen Top-Deals bei INSTADRIVE machen den Umstieg auf ein E-Auto so einfach und günstig wie nie zuvor.
Entdecke die besten Angebote des Monats: moderne Elektroautos mit hoher Reichweite, innovativer Technik und vollem Komfort – alles inklusive.

Wähle aus einer Vielzahl sofort verfügbarer Modelle führender Marken und fahre sorgenfrei los – Versicherung, Wartung, Reifen und THG-Vorteil sind bereits im Paket.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für dein neues E-Auto.
Sichere dir noch heute dein Wunschmodell zum Bestpreis – bevor es weg ist!

Aktionsautos konfigurieren
Elektroauto Sondernangebote Deutschland

Entdecke alle Marken im privaten & gewerblichen All-Inclusive Leasing.

ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

#OnOurMissionForNoEmission
0800 80 80 906(10:00 -17:00)
sales@insta-drive.com
