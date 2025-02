Ein Skoda in der Langzeitmiete kann je nach Modell, Laufzeit und Anbieter variieren. Bei INSTADRIVE bieten wir den Skoda Enyaq iV 80 in der All-Inclusive-Langzeitmiete an, das monatlich 449 € kostet. Dieser Betrag umfasst nicht nur die Mietrate für das Fahrzeug, sondern auch umfassende Leistungen wie Wartung, Garantie, Vollkaskoversicherung und Service. Bitte beachte, dass die genauen Kosten je nach individuellem Vertrag und Zusatzleistungen variieren können. Für weitere Informationen und individuelle Angebote stehen wir dir gerne zur Verfügung.