Nouvelle voiture Audi A2 e-tron

Audi ne lance plus de nouveaux modèles en dessous de l'A3, mais l'A2 e-tron est annoncée pour 2027. Il ne s'agit toutefois pas du modèle que nous connaissions jusqu'à présent sous le nom d'A2, mais d'une voiture compacte basée sur l'Audi A3. Audi propose toutes les futures voitures électriques avec des chiffres pairs et tous les modèles thermiques avec des chiffres impairs. L'Audi A2 e-tron sera lancée sur le marché en 2027 et devrait susciter l'enthousiasme avec une autonomie pouvant atteindre 700 km dans la catégorie compacte.