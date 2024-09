Ces dernières années, Hyundai s'est imposé comme un acteur majeur de la mobilité électrique et propose un choix varié de voitures électriques. Parmi les modèles actuels, on trouve le Kona électrique, la IONIQ 5 et la IONIQ 6. Ces véhicules se distinguent par leur technologie innovante, leur grande efficacité et leur design moderne.

La Hyundai Inster électrique, qui sera lancée cette année, est un autre produit phare. Avec son design compact et sa technologie électrique respectueuse de l'environnement, elle est idéale pour la ville et l'usage quotidien.

