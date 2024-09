La Renault Twingo 4 électrique est toujours produite, mais plus dans sa première génération. Cette version n'est plus disponible en tant que voiture neuve, mais vous pouvez la trouver en tant que voiture d'occasion. À partir de 2026, la nouvelle Renault Twingo 4 électrique envahira les rues et sera une version actualisée de la populaire voiture électrique. Vous pouvez d'ores et déjà vous réjouir de l’obtenir en leasing et de profiter ainsi des nombreux avantages de la conduite électrique. Obtenez votre offre de leasing Renault Twingo électrique chez INSTADRIVE et soyez prêt pour l'avenir de la mobilité ! Les précommandes sont possibles sur notre site.