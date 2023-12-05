Hyundai Kona Schnelleinstieg
Kompakte Betriebsanleitung
Aus der Praxis für die Praxis
Durchstarten mit den wichtigsten Infos
Was für ein E-Auto suchst du?
Dein Schnelleinstieg in den Hyundai Kona Elektro
Dein umfassender Guide zum Hyundai Kona Elektro: Erste Schritte, effizientes Laden, Assistenzsysteme, Touchscreen-Bedienung, Pflege & Wartung, Entertainment-Features und technische Highlights – alles, was du wissen musst!
Erste Schritte mit dem Hyundai Kona Elektro
Wie starte ich den Hyundai Kona Elektro?
Wie stelle ich das Lenkrad des Hyundai Kona Elektro ein?
Wie stelle ich die Vordersitze des Hyundai Kona Elektro ein?
Hyundai Kona Elektro laden
Wie lade ich den Hyundai Kona Elektro?
Wie entriegle ich den Ladeanschluss meines Hyundai Kona Elektro?
Wie lange dauert es, den Hyundai Kona Elektro aufzuladen?
Hyundai Kona Elektro Touchscreen-Bedienung
Wie bediene ich den Touchscreen des Hyundai Kona Elektro?
Was zeigt mir der Startbildschirm des Hyundai Kona Elektro an?
Wie verwende ich den Rückfahrbildschirm?
Hyundai Kona Elektro Fahrassistenzsysteme
Wie funktioniert der Spurhalteassistent im Hyundai Kona Elektro und wie kann ich ihn aktivieren?
Wie funktioniert der adaptive Tempomat im Hyundai Kona Elektro und wie stelle ich ihn ein?
Wie nutze ich das automatische Notbremssystem richtig?
Pflege & Wartung Hyundai Kona Elektro
Wie prüfe ich den Kühlmittelstand im Hyundai Kona Elektro?
Wie oft sollte die Bremsflüssigkeit überprüft und gewechselt werden?
Wie oft sollte der Luftfilter der Klimaanlage überprüft und ersetzt werden?
Hyundai Kona Elektro Entertainment und Konnektivität
Wie verbinde ich mein Mobiltelefon über Bluetooth?
Wie verbinde ich mein Smartphone über Android Auto?
Wie navigiere ich und wie verwende ich die schnelle Routensuche?
Technische Daten Hyundai Kona Elektro
Alle technischen Informationen zum Hyundai Kona Elektro
Alle Preise für Hyundai Gebrauchtwagen & Neuwagen
Beschleunigung
Akku
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Service nach Herstellervorgabe und §57a-Begutachtungen ("Pickerl") garantieren den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Reparaturen & Kosten keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich., inkl. Verschleißteile.
Volle Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.
Bereifung
Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.
Gebühren, KFZ-Steuer & Boni
Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und Vertragsgebühren. Auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist bereits inkludiert. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Abo noch attraktiver, nimmt dir die Sorgen um bürokratische Hürden und macht dein Abo preislich attraktiver.
Digitale Jahresvignette
Für alle Fahrzeuge beantragen wir jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die österreichischen Autobahnen. Damit sparst du Zeit, Geld und vermeidest den Aufwand, dich selbst darum kümmern zu müssen.