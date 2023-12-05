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Volvo EX30 Bedienungsanleitung - Schnellstart

Hyundai Kona Schnelleinstieg

Kompakte Betriebsanleitung

Aus der Praxis für die Praxis

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Dein Schnelleinstieg in den Hyundai Kona Elektro

Dein umfassender Guide zum Hyundai Kona Elektro: Erste Schritte, effizientes Laden, Assistenzsysteme, Touchscreen-Bedienung, Pflege & Wartung, Entertainment-Features und technische Highlights – alles, was du wissen musst!

Erste Schritte mit dem Hyundai Kona Elektro

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    Wie starte ich den Hyundai Kona Elektro?

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    Wie stelle ich das Lenkrad des Hyundai Kona Elektro ein?

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    Wie stelle ich die Vordersitze des Hyundai Kona Elektro ein?

Zu den ersten Schritten
Volvo EX30 - Fahrzeugübergabe - erste Schritte

Hyundai Kona Elektro laden

Volvo EX30 Akku bzw. Batterie laden
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    Wie lade ich den Hyundai Kona Elektro?

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    Wie entriegle ich den Ladeanschluss meines Hyundai Kona Elektro?

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    Wie lange dauert es, den Hyundai Kona Elektro aufzuladen?

Alle Infos zum Laden des Hyundai Kona Elektro

Hyundai Kona Elektro Touchscreen-Bedienung

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    Wie bediene ich den Touchscreen des Hyundai Kona Elektro?

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    Was zeigt mir der Startbildschirm des Hyundai Kona Elektro an?

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    Wie verwende ich den Rückfahrbildschirm?

Zu den Displayfunktionen
Volvo EX30 Menüführung Touchscreen Bildschirm Display

Hyundai Kona Elektro Fahrassistenzsysteme

Volvo EX30 Assistenzsysteme und Autopilot
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    Wie funktioniert der Spurhalteassistent im Hyundai Kona Elektro und wie kann ich ihn aktivieren?

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    Wie funktioniert der adaptive Tempomat im Hyundai Kona Elektro und wie stelle ich ihn ein?

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    Wie nutze ich das automatische Notbremssystem richtig?

Alles über Assistenzsysteme & Co

Pflege & Wartung Hyundai Kona Elektro

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    Wie prüfe ich den Kühlmittelstand im Hyundai Kona Elektro?

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    Wie oft sollte die Bremsflüssigkeit überprüft und gewechselt werden?

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    Wie oft sollte der Luftfilter der Klimaanlage überprüft und ersetzt werden?


Alles zur Wartung & Pflege
Volvo EX30 Pflege und Wartung

Hyundai Kona Elektro Alltagsnutzung

Volvo EX30 Nutzung im Alltag
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    Wie kann ich verhindern, dass meine Scheiben im Innenraum beschlagen?

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    Gibt es spezielle Empfehlungen für das Fahren auf Schnee und Eis?

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    Wie öffne und schließe ich die Heckklappe sicher und wie nutze ich den Kofferraum optimal?

Zu den Alltagsnutzungs-Fragen

Hyundai Kona Elektro Entertainment und Konnektivität

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    Wie verbinde ich mein Mobiltelefon über Bluetooth?

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    Wie verbinde ich mein Smartphone über Android Auto?

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    Wie navigiere ich und wie verwende ich die schnelle Routensuche?

Zu den Entertainment-Funktionen
Volvo EX30 Infotainment, Entertainment und Konnektivität

Technische Daten Hyundai Kona Elektro

Volvo EX30 Technische Daten

Alle technischen Informationen zum Hyundai Kona Elektro

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    Alle Preise für Hyundai Gebrauchtwagen & Neuwagen

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    Beschleunigung

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    Akku

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    Reichweitenvergleich

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    Abmessungen

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    Hyundai konfigurieren

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Saisonale Bereifung Icon

Bereifung

Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

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Digitale Jahresvignette

Für alle Fahrzeuge beantragen wir jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die österreichischen Autobahnen. Damit sparst du Zeit, Geld und vermeidest den Aufwand, dich selbst darum kümmern zu müssen.

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