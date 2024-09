Cupra Raval : Données techniques

Pour la Raval, Cupra mise sur la plateforme MEB Entry, qui se distingue de la MEB normale par quelques aspects. La Raval ne mesure que 4,04 m de long, mais elle sera nettement plus spacieuse que la Seat Ibiza et son coffre sera tout aussi volumineux pour une petite voiture. Contrairement aux modèles précédents, la Raval aura une traction avant et donc un moteur électrique à l'avant. Dans l'étude actuelle, proche de la série, ce moteur développe une puissance impressionnante de 226 ch. La Raval devrait ainsi réaliser le sprint standard de 0 à 100km/h en moins de 7 secondes et, dans le cadre d'une conduite normale, avoir une bonne autonomie allant jusqu'à 450km. La recharge de 10 à 80% devrait être possible en seulement 20 minutes.