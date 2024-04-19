Renault Zoé avec la batterie de 52 kWh dans un test longue durée : efficace, confortable et étonnamment robuste.

Trois ans, 63 000 kilomètres : c'est la durée pendant laquelle l'ADAC a testé la Renault Zoé équipée d'une batterie de 52 kWh dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Conclusion : cette voiture électrique compacte se distingue par sa technologie fiable, son confort de conduite agréable et ses faibles coûts d'entretien. Un choix idéal pour les navetteurs et les citadins.

Pratique au quotidien : le chargeur embarqué de 22 kW de série réduit considérablement les temps de recharge sur les bornes AC urbaines. La recharge rapide CCS en option est disponible, mais elle présente des faiblesses lors du test, notamment des temps de recharge longs et un chauffage désactivé pendant le processus de recharge.

Sur le plan technique, la Zoé s'est révélée extrêmement fiable. À part quelques petits détails sans gravité, tels que des ressorts à gaz qui grincent ou des disques de frein légèrement rouillés, aucun défaut notable n'a été constaté.

Seul petit bémol : la batterie a perdu un peu de sa capacité au fil des ans. À la fin du test, la valeur SoH était de 87 %, ce qui a réduit l'autonomie de 264 km à environ 229 km. La Zoé reste néanmoins une voiture électrique fiable et efficace, très pratique au quotidien.