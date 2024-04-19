Renault Zoé d'occasion en leasing et abonnement
Les meilleures Renault Zoé d'occasion
100% Garantie sur la batterie
Forfait tout inclus
Offres exceptionnelles : Zoé & Co. d'occasion avec garantie
Renault Zoé : Test longue durée
Renault Zoé avec la batterie de 52 kWh dans un test longue durée : efficace, confortable et étonnamment robuste.
Trois ans, 63 000 kilomètres : c'est la durée pendant laquelle l'ADAC a testé la Renault Zoé équipée d'une batterie de 52 kWh dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Conclusion : cette voiture électrique compacte se distingue par sa technologie fiable, son confort de conduite agréable et ses faibles coûts d'entretien. Un choix idéal pour les navetteurs et les citadins.
Pratique au quotidien : le chargeur embarqué de 22 kW de série réduit considérablement les temps de recharge sur les bornes AC urbaines. La recharge rapide CCS en option est disponible, mais elle présente des faiblesses lors du test, notamment des temps de recharge longs et un chauffage désactivé pendant le processus de recharge.
Sur le plan technique, la Zoé s'est révélée extrêmement fiable. À part quelques petits détails sans gravité, tels que des ressorts à gaz qui grincent ou des disques de frein légèrement rouillés, aucun défaut notable n'a été constaté.
Seul petit bémol : la batterie a perdu un peu de sa capacité au fil des ans. À la fin du test, la valeur SoH était de 87 %, ce qui a réduit l'autonomie de 264 km à environ 229 km. La Zoé reste néanmoins une voiture électrique fiable et efficace, très pratique au quotidien.
L'essai de la Zoé : Batterie, Autonomie & conseilsNotre chaine Youtube
La Renault Zoe passée au crible dans le cadre d'un test pratique en ville et sur route départementale. Également au programme : utilisation au quotidien et nombreuses fonctionnalités de confort.
Impressions de conduite
Modes de conduite et châssis
Écran tactile et commande
Vérification de l'habitacle
Vitesse de recharge et CCS
Renault Zoé intérieur et utilisation
La Renault Zoé montre à quel point une petite voiture électrique compacte peut être bien pensée. Malgré sa longueur extérieure modeste, elle offre un espace intérieur étonnamment généreux, en particulier à l'avant. L'arrière est un peu plus étroit, mais suffit largement pour les trajets courts. Le coffre surprend par son volume respectable de 338 litres, nettement supérieur à celui de nombreux concurrents de cette catégorie.
Le cockpit donne une impression de modernité et d'ordre : l'écran 10 pouces est de grande qualité et offre une bonne vue d'ensemble. La commande via l'écran tactile central est logique et claire. La plupart du temps, le système de navigation, la commande vocale ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto sont également intégrés.
Les sièges offrent un bon maintien latéral, le volant est réglable dans plusieurs directions et la console centrale est clairement structurée. Renault continue également à miser sur des boutons classiques pour de nombreuses fonctions, ce qui rend l'utilisation au quotidien beaucoup plus facile que sur de nombreux systèmes purement tactiles.
La Zoé marque également des points grâce à ses détails pratiques : elle dispose de nombreux rangements utiles, la prise de recharge à l'avant du véhicule est facilement accessible et, grâce à la caméra de recul et à l'aide au stationnement, se garer devient un jeu d'enfant, ce qui est un véritable avantage en ville.
Renault Zoe : Renault Zoé : points forts et points faibles au quotidien
|Points forts
|Points faibles
|Citadien compacte
|Recharge rapide CCS uniquement en supplément
|Chargeur 22 kW de série
|Intérieur en partie de qualité moyenne
|Bonne autonomie pour cette catégorie
|Pas de réglage de la hauteur d'assise sur certains modèles
|Cockpit pratique et clair
|La dégradation de la batterie peut être relativement importante
|Faibles coûts d'entretien
|Ergonomie de recharge rapide moyenne
|Silencieux et agréable à conduire
|Châssis plus confortable que dynamique
|Infodivertissement avec Android Auto et Apple Carplay
|Adhérence limitée en raison de la traction avant sur sol mouillé
|Bon volume de coffre
|Espace limité à l'avant de la tête à l'arrière
La Renault Zoé en voyage : adaptée aux familles et aux longs trajets ?
A première vue, la Renault Zoé ressemble à une citadine classique, mais elle maîtrise en réalité les longs trajets avec une aisance surprenante. Grâce à sa grande batterie de 52 kWh, elle offre une autonomie comprise entre 250 et 300 kilomètres, suffisante pour un usage quotidien. Cela suffit amplement pour les trajets quotidiens, les escapades spontanées le week-end ou les vacances bien planifiées avec une pause pour recharger la batterie. Même avec la recharge rapide CCS de 50 kW, on peut bien avancer avec une bonne planification.
Au quotidien, la Zoé se révèle particulièrement adaptée aux familles : suffisamment compacte pour les rues étroites de la ville, elle offre néanmoins un coffre de 338 litres, soit suffisamment d'espace pour les poussettes, les courses ou les bagages. Deux enfants peuvent s'asseoir confortablement à l'arrière, et l'espace disponible est suffisant même pour les courts trajets de vacances.
Sur l'autoroute, la Zoé est stable et agréablement silencieuse. À partir d'environ 130 km/h, la consommation d'électricité augmente toutefois sensiblement. Si vous effectuez régulièrement de longs trajets, vous devriez donc absolument choisir un modèle avec recharge rapide CCS, même si la puissance de recharge est limitée à 50 kW. Les pauses de recharge sont alors un peu plus longues, mais peuvent également être mises à profit pour faire des pauses agréables.
Conclusion : la Renault Zoé est une véritable héroïne du quotidien : compacte, pratique et, avec la bonne batterie, parfaitement adaptée même aux trajets longue distance. Idéale pour les petites familles qui souhaitent utiliser leur voiture électrique de manière polyvalente.
Renault Zoé d'occasion : conseils pour éviter les mauvaises surprises
La Renault Zoé fait partie des voitures électriques les plus vendues en Europe, mais même pour ce modèle classique, il y a quelques points à surveiller lorsque vous achetez ce véhicule d'occasion. L'état de la batterie haute tension est particulièrement important. Avec la grande batterie de 52 kWh, l'état de santé (SoH) est souvent déjà d'environ 90 % après environ 60 000 kilomètres. La bonne nouvelle : la dégradation ralentit considérablement avec le temps, il est donc peu probable que la batterie n'atteigne plus que 80 % après avoir doublé son kilométrage. Le certificat de batterie AVILOO, qui documente l'état de la batterie de manière transparente, vous apporte une sécurité supplémentaire.
Autre élément important : les freins. En raison de la forte récupération d'énergie, vous ne les utilisez pratiquement pas au quotidien, ce qui peut entraîner la formation de rouille sur les disques de frein. Vous devriez également tester les lève-vitres électriques. Sur les anciens modèles, des problèmes liés à des joints collés ont parfois été constatés. Si vous entendez un léger sifflement pendant la recharge, sachez que ce bruit est normal sur de nombreux modèles Zoe lorsqu'ils sont rechargés en courant alternatif.
L'option de recharge rapide CCS n'était pas de série sur toutes les versions. Si vous prévoyez de parcourir régulièrement de longues distances, un modèle équipé de cette option vaut donc vraiment la peine.
En résumé : après un contrôle technique minutieux, la Renault Zoé est une voiture électrique fiable et confortable pour un usage quotidien, surtout si vous en faites l'acqusition chez INSTADRIVE avec un abonnement tout compris et une garantie étendue.
Renault Zoe: Reichweite im Alltag
Bei der WLTP-Reichweite begeistert der Zoe mit bis zu 395km, je nach Variante. Im Alltag kann man wohl mit 250-300km Reichweite rechnen, was für einen elektrischen Kleinwagen wirklich gut ist. Zwar kann die Akku-Degradation relativ hoch sein, allerdings dürfte das in der Praxis dank der Top-Reichweite kaum ins Gewicht fallen.
Contrôle de la batterie de la Renault Zoé : ce que vous devez savoir
Lors de l'achat d'une Renault Zoé d'occasion, l'état de la batterie est l'un des points les plus importants à vérifier. Lors du test d'endurance de l'ADAC sur 63 000 km, le SoH a baissé à 87 %, une valeur qui reste dans la norme, mais qui indique un vieillissement normal.
De nombreux modèles Zoé sont couverts par une garantie batterie de 8 ans ou 160 000 km, valable jusqu'à un SoH de 70 %. Il est toutefois recommandé d'examiner de près la capacité réelle : lors du test, un SoH de 87 % signifiait une autonomie réduite de 229 km au lieu des 264 km d'origine.
Un certificat de batterie AVILOO vous apporte ici une sécurité supplémentaire. Il vous indique en un coup d'œil si la batterie est encore en bon état et vous aide à éviter les mauvaises surprises. Cette vérification est particulièrement utile pour les véhicules plus anciens ou ceux qui ont un kilométrage élevé, afin de vous garantir une tranquillité d'esprit au quotidien.
Si vous optez pour une Renault Zoé d'occasion avec l'abonnement tout compris INSTADRIVE, vous n'avez pas à vous soucier de la batterie. Vous bénéficiez toujours d'une garantie complète, même pour les véhicules d'occasion.
Renault Zoé d'occasion : son prix actuel
La Renault Zoé compte parmi les voitures électriques les plus populaires d'Europe, ce qui se reflète également sur le marché de l'occasion. Le choix est vaste et la fourchette de prix très large : les premiers modèles équipés d'une batterie de 22 kWh sont disponibles à partir d'environ 7 000 euros. Les modèles équipés d'une batterie de 41 kWh ou 52 kWh sont généralement proposés entre 11 000 et 13 000 euros, en fonction du kilométrage, de l'équipement et de l'état du véhicule.
Les modèles Zoé plus récents, produits à partir de 2020, équipés d'une grande batterie de 52 kWh, d'un connecteur de charge CCS et d'une technologie moderne, coûtent souvent entre 14 000 et 18 000 euros. Les véhicules avec un faible kilométrage, un équipement haut de gamme et une batterie en propriété peuvent également coûter plus de 20 000 euros. Lors de la comparaison des prix, il est essentiel de savoir si la batterie est comprise dans le prix d'achat ou si elle est louée séparément.
Dans l'ensemble, le marché semble stable, notamment grâce aux dimensions compactes, à l'aptitude à l'usage quotidien et au chargeur CA 22 kW de série. Chez INSTADRIVE, vous trouverez des Renault Zoé soigneusement contrôlées dans le cadre d'un abonnement tout compris, garantie incluse, à des conditions avantageuses.
Renault et Cie dans le leasing tout compris
Liens utiles
Découvrez toutes nos marques dans un leasing tout compris pour particuliers et professionnels.