Alpine A390 Fiche technique

Alpine lance l'A390 en 2 variantes. La GT et la GTS se distinguent surtout par leur puissance, la GT disposant de 294kW et la GTS de 345kW. La version haut de gamme accélère ainsi de 0 à 100km/h en moins de 4 secondes et peut atteindre une vitesse de 220km/h. 555km d'autonomie sont parfaits pour le quotidien et les longs trajets, et grâce à une puissance de charge de 190kW, on peut repartir très rapidement. Sur le plan technique, l'Alpine A390 est donc une véritable voiture de sport.