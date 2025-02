L'intérieur du Suzuki e-Vitara combine un design moderne avec un concept fonctionnel conçu pour être convivial. Deux écrans horizontaux côte à côte présentent toutes les informations importantes de manière claire et concise. Les diffuseurs d'air visuellement mis en évidence et quelques éléments de commande physiques assurent une utilisation intuitive. L'intérieur bicolore en option, donne à l'habitacle une touche vivante et individuelle qui offre beaucoup de personnalité.

La console centrale est dotée de fonctions pratiques, dont une molette pour les modes de transmission P, N, R et D, ainsi que des commutateurs pour les modes de conduite et le frein de stationnement. Ces détails bien pensés rendent l'utilisation particulièrement confortable. Grâce à son habitacle spacieux, le Suzuki e-Vitara offre suffisamment de place pour vous et votre famille. En même temps, l'utilisation intelligente de l'espace permet de ranger sans problème les bagages et les achats quotidiens. Des sièges confortables, des matériaux de qualité et un design harmonieux créent une atmosphère agréable aussi bien pour le quotidien que pour les voyages. Un intérieur qui allie habilement style, praticité et confort !