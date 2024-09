Si vous êtes impatient de connaître le prix de la Tesla Model 2, vous êtes ici au bon endroit ! La voiture électrique devrait être disponible pour environ 25.000 dollars, ce qui correspond à environ 25.000 euros. En termes de taille, elle se positionne dans le même segment que la VW ID.3 et promet, comme d'habitude chez Tesla, une technologie innovante. Si vous souhaitez commander la Model 2, le leasing tout compris d'INSTADRIVE est votre meilleure option. Vous recevez non seulement le véhicule, mais aussi l'assurance, l'entretien et bien plus encore dans un forfait tout inclus. Mieux encore, vous n'avez pas à vous soucier de la perte de valeur du véhicule ou de l'état de la batterie. Chez INSTADRIVE, vous pouvez dès aujourd'hui précommander gratuitement la Tesla Model 2 et faire partie des premiers à pouvoir la conduire.