Dans le test longue durée réalisé par INSTADRIVE, la KIA e-Niro (année de construction 2019) affiche un bilan étonnant : après plus de 100 000 kilomètres parcourus, son état de santé (SoH) a été évalué à 100 %, voire à 104 % sur le plan physique. Cela s'explique par la batterie surdimensionnée qui contient environ 105 % de la capacité utile en sortie d'usine. Cette réserve supplémentaire est libérée progressivement, ce qui préserve la batterie à long terme. La dégradation réelle n'était donc que d'environ 5 %, ce qui témoigne clairement de la haute qualité de la technologie des cellules et d'un profil de charge délibérément doux.

La e-Niro démontre également ses atouts au quotidien : la technologie semble durable, la finition solide, et même après un kilométrage à six chiffres, l'intérieur est pratiquement exempt d'usure. Le seul petit point négatif concerne quelques traces de rouille superficielle sur les disques de frein. Les résultats des tests AVILOO Premium et Flash confirment l'état exceptionnel de la batterie.

La puissance de charge présente toutefois des faiblesses : avec une puissance maximale de 80 kW, l'e-Niro se recharge plus lentement que bon nombre de ses concurrents. De plus, les données de charge enregistrées peuvent être perdues après les mises à jour logicielles. Néanmoins, l'e-Niro reste un candidat sérieux pour l'achat d'une voiture d'occasion, notamment en raison de son kilométrage total prévu d'au moins 300 000 km. Si vous souhaitez jouer la carte de la sécurité lors de l'achat, vous pouvez vérifier la capacité actuelle de la batterie à l'aide d'un test AVILOO, qui vous offre une transparence maximale.