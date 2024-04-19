Kia e-Niro d'occasion en leasing & abonnement
Meilleures offres : Kia e-Niro & Co. d'occasion avec garantie
Kia e-Niro en essai longue durée
Dans le test longue durée réalisé par INSTADRIVE, la KIA e-Niro (année de construction 2019) affiche un bilan étonnant : après plus de 100 000 kilomètres parcourus, son état de santé (SoH) a été évalué à 100 %, voire à 104 % sur le plan physique. Cela s'explique par la batterie surdimensionnée qui contient environ 105 % de la capacité utile en sortie d'usine. Cette réserve supplémentaire est libérée progressivement, ce qui préserve la batterie à long terme. La dégradation réelle n'était donc que d'environ 5 %, ce qui témoigne clairement de la haute qualité de la technologie des cellules et d'un profil de charge délibérément doux.
La e-Niro démontre également ses atouts au quotidien : la technologie semble durable, la finition solide, et même après un kilométrage à six chiffres, l'intérieur est pratiquement exempt d'usure. Le seul petit point négatif concerne quelques traces de rouille superficielle sur les disques de frein. Les résultats des tests AVILOO Premium et Flash confirment l'état exceptionnel de la batterie.
La puissance de charge présente toutefois des faiblesses : avec une puissance maximale de 80 kW, l'e-Niro se recharge plus lentement que bon nombre de ses concurrents. De plus, les données de charge enregistrées peuvent être perdues après les mises à jour logicielles. Néanmoins, l'e-Niro reste un candidat sérieux pour l'achat d'une voiture d'occasion, notamment en raison de son kilométrage total prévu d'au moins 300 000 km. Si vous souhaitez jouer la carte de la sécurité lors de l'achat, vous pouvez vérifier la capacité actuelle de la batterie à l'aide d'un test AVILOO, qui vous offre une transparence maximale.
L'essai de la Kia e-Niro d'occasion de Charging Station, cet SUV électrique très populaire, qui affiche déjà 100 000 kilomètres au compteur est examiné Sous tous les angles :
- Comment le SUV électrique a-t-il fait ses preuves ?
- Quels entretiens ont été nécessaires et y a-t-il des points faibles typiques ?
Les points forts de l'e-Niro et les domaines dans lesquels il pourrait encore s'améliorer sont décortiqués. Si vous voulez savoir si la Kia e-Niro est toujours aussi convaincante après une longue période d'utilisation, vous êtes au bon endroit. Découvrons ensemble ce dont l'e-Niro est vraiment capable !
Kia e-Niro Intérieur et tableau de bord
L'habitacle de la Kia e-Niro séduit par sa fonctionnalité bien pensée, son agencement clair et sa grande praticité au quotidien. Le conducteur et le passager avant bénéficient d'une position assise agréablement surélevée, ce qui facilite non seulement l'accès à bord, mais offre également une bonne visibilité sur la route. Le cockpit suit une logique de commande classique avec de nombreux boutons physiques. Ceux qui ne souhaitent pas naviguer en permanence dans des menus tactiles apprécieront particulièrement le contrôle direct de la climatisation, du système d'infodivertissement et des modes de conduite.
Selon la finition, la e-Niro est équipée d'un système d'infodivertissement de 7, 8 ou 10,25 pouces qui, outre la navigation, offre également l'intégration des smartphones (Apple CarPlay et Android Auto) et les données du véhicule. Le guidage de l'utilisateur est clairement structuré et le système réagit rapidement. Dans les versions haut de gamme, des matériaux plus doux confèrent une impression générale de meilleure qualité. L'espace disponible est également impressionnant : à l'avant comme à l'arrière, l'espace pour la tête et les jambes est généreux, même les personnes de grande taille peuvent s'asseoir confortablement, même lors de longs trajets.
Le coffre offre un volume de 451 litres, qui peut être étendu à 1 405 litres en rabattant les sièges arrière. La e-Niro est ainsi parfaitement équipée pour le quotidien, les courses et les voyages. Dans l'ensemble, l'habitacle se révèle être une combinaison réussie de confort, de facilité d'utilisation et d'utilisation pratique de l'espace.
Kia e-Niro : points forts et points faibles au quotidien
|Points forts
|Points faibles
|Entraînement très fiable
|Puissance de charge rapide limitée
|Haute efficacité
|Pas de coffre avant
|Autonomie suffisante pour un usage quotidien
|Design plutôt conservateur
|Intérieur robuste
|Traction avant uniquement
|Utilisation simple et logique
|Infodivertissement pas toujours à jour
|Bonnes conditions de garantie
|Navigation lente avec les anciennes versions du logiciel
|Grand coffre
|Isolation phonique moyenne
|Une technologie éprouvée
|Disques de frein sensibles à la rouille
La Kia e-Niro en tournée : adaptée aux familles et aux longs trajets ?
La Kia e-Niro compte parmi les voitures électriques les plus polyvalentes de sa catégorie pour la vie du quotidien en famille ainsi que sur les longs trajets. Avec un volume de coffre de 451 litres et jusqu'à plus de 1 400 litres lorsque la banquette arrière est rabattue, elle offre suffisamment d'espace pour les courses, les bagages, les poussettes ou les équipements de sport.
À l'intérieur, les passagers bénéficient d'une position assise agréable, d'un espace généreux pour les jambes et d'une hauteur sous plafond suffisante, même à l'arrière. La hauteur d'assise légèrement surélevée offre une bonne visibilité et augmente le confort, en particulier lors de longs trajets.
En termes d'autonomie, l'e-Niro est parfaitement adapté à un usage quotidien : selon la taille de la batterie choisie, la saison et le style de conduite, il offre une autonomie réaliste de 280 à 450 kilomètres. Ce modèle convient donc aussi bien aux trajets quotidiens qu'aux voyages. Bien que la puissance de charge maximale de 80 kW soit inférieure à celle des modèles plus récents, une charge de 10 à 80 % ne prend qu'environ 45 minutes, ce qui est idéal pour une pause détente en cours de route. Autre avantage : l'autonomie restante affichée est extrêmement précise, ce qui facilite considérablement la planification des trajets. Grâce à une consommation efficace et à une batterie de grande capacité, vous aurez rarement besoin de recharger, même avec tous les passagers à bord.
Si vous recherchez une voiture électrique fiable, adaptée aussi bien à la vie quotidienne en famille qu'aux voyages, l'e-Niro est un choix judicieux.
Kia e-Niro d'occasion : conseils pour éviter les mauvaises surprises
Lors de l'achat d'une Kia e-Niro d'occasion, il est important de garder à l'esprit certaines faiblesses et particularités. En principe, ce modèle est considéré comme très robuste et fiable, même avec un kilométrage élevé. Néanmoins, il y a quelques points que vous devriez vérifier de manière spécifique lors de la visite et de l'essai routier.
L'état de la batterie haute tension est particulièrement important. Un test de batterie AVILOO peut vous aider à déterminer objectivement son état de santé réel (State of Health). Même après plus de 100 000 km, de nombreuses e-Niro ne présentent pratiquement aucune perte de capacité. Néanmoins, une recharge inappropriée, par exemple une recharge rapide régulière à faible niveau de charge, peut accélérer le vieillissement de la batterie.
De petits défauts apparaissent parfois au niveau de la prise de charge, par exemple en raison de problèmes de contact, ou au niveau des poignées de porte, dont les capteurs ne fonctionnent pas toujours de manière fiable lorsqu'ils sont sales. Vous devez également vérifier que les joints des portes et du hayon ne présentent pas de traces d'humidité ou de fuites. À l'intérieur, la finition est généralement durable, mais les véhicules fortement sollicités peuvent présenter des traces d'usure au niveau du volant, des sièges ou des commandes. Autre point : le système d'infodivertissement peut réagir lentement ou présenter des problèmes de connexion si le logiciel est ancien, mais dans la plupart des cas, une mise à jour permet de résoudre ce problème.
Dans l'ensemble, l'e-Niro est une voiture d'occasion très fiable, offrant une bonne qualité à long terme, à condition de garder à l'esprit les points mentionnés ci-dessus lors de l'achat.
Kia e-Niro : autonomie au quotidien
L'autonomie WLTP de la Kia e-Niro atteint jusqu'à 455 km. Il existe certes une variante avec une batterie plus petite offrant une autonomie maximale de 289 km, mais nous vous recommandons toujours la version avec une plus grande autonomie. Elle vous permettra d'être plus flexible au quotidien. En réalité, vous pouvez compter sur une autonomie d'environ 300 km sur autoroute avec la e-Niro. En ville, il est souvent possible de parcourir plus de 500 km sans problème.
Contrôle de la batterie de la Kia e-Niro : ce que vous devez savoir
L'état de la batterie est l'un des principaux atouts de la Kia e-Niro. Même après plus de 100 000 kilomètres, de nombreux propriétaires ne constatent qu'une dégradation minime, avec parfois même un SoH de 100 %. Cela est rendu possible par une particularité de la gestion de la batterie : Kia livre la batterie à l'état neuf avec une capacité physique d'environ 104 %, une partie de cette réserve restant initialement inutilisée. Cette zone tampon stratégique protège la batterie contre une perte de capacité prématurée.
De plus, la puissance de charge DC modérée de 80 kW maximum contribue à préserver les cellules. Soutenu par un système de gestion thermique actif, il en résulte un fonctionnement globalement respectueux de la batterie, qui ralentit considérablement son vieillissement.
Malgré cette situation initiale positive, il est fortement recommandé de faire tester la batterie par un professionnel, par exemple par AVILOO, avant l'achat. Cela permet d'évaluer en détail non seulement la capacité restante actuelle, mais aussi la stabilité des cellules et le comportement de charge. Des écarts peuvent parfois apparaître, en particulier sur les véhicules qui sont régulièrement soumis à de fortes sollicitations ou qui sont souvent rechargés à l'aide d'un chargeur rapide.
Dans l'ensemble, l'e-Niro se révèle plus robuste que la moyenne en termes de santé de la batterie, ce qui constitue un avantage certain par rapport à de nombreuses voitures électriques comparables.
Kia e-Niro d'occasion – Son prix actuel
Le marché des Kia e-Niro d'occasion est actuellement stable et offre un large choix dans différentes gammes de prix. Les véhicules récents des années 2023 et 2024 avec un faible kilométrage inférieur à 30 000 kilomètres sont généralement proposés entre 29 000 et 35 000 euros. Les modèles de 2022 ou du début 2023 avec un kilométrage compris entre 20 000 et 60 000 kilomètres et un bon équipement se situent souvent entre 24 000 et 26 000 euros.
Si vous recherchez un modèle d'entrée de gamme bon marché, vous trouverez également des e-Niro plus anciens, construits entre 2019 et 2021, à partir d'environ 20 000 euros, voire moins cher pour ceux qui ont un kilométrage plus élevé, entre 60 000 et 130 000 km. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, certains véhicules sont même proposés à moins de 18 000 euros (après conversion). La performance stable de la batterie et la grande utilité au quotidien font que la Kia e-Niro d'occasion reste très demandée, ce qui se reflète également dans ses valeurs résiduelles relativement stables.
Néanmoins, avant l'achat, il est essentiel de vérifier la version du logiciel, l'historique de charge et l'état de la batterie haute tension. Une garantie résiduelle existante, souvent jusqu'à sept ans à compter de la première immatriculation, peut être un atout supplémentaire et rendre l'achat d'une voiture d'occasion encore plus attractif.
