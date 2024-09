La Volvo EX30 n'offre pas seulement une technologie avancée et des performances impressionnantes, elle offre aussi des garanties complètes qui vous assurent sécurité et tranquillité d'esprit. Vous trouverez ici toutes les informations sur les conditions de garantie de la Volvo EX30 et de sa batterie.

Garantie véhicule pour la Volvo EX30

Durée et couverture : la Volvo EX30 est livrée avec une garantie complète sur véhicule neuf de 3 ans ou 100.000 kilomètres. Cette garantie couvre tous les composants essentiels et les défauts dûs à des vices de fabrication.

Les avantages :

Protection totale : la garantie offre une protection contre les coûts de réparation inattendus et garantit que votre voiture reste toujours en parfait état.

Assurance qualité : Volvo est synonyme de qualité et de fiabilité, et la garantie reflète cette confiance.

Garantie de la batterie pour la Volvo EX30

Durée et couverture : la batterie de votre Volvo EX30 bénéficie d'une garantie spéciale qui couvre 8 ans ou 160.000 kilomètres. Cette garantie vous couvre contre les pertes de capacité importantes et les défauts de fabrication.

Avantages :

Sécurité à long terme : la longue période de garantie vous donne l'assurance et la confiance dans la longévité de la batterie.

Maintien des performances : Volvo garantit que la batterie conserve ses performances et fonctionne correctement pendant la période de garantie.

Utilisation des bonnes méthodes de charge

Chargeurs appropriés : utilisez toujours les chargeurs et les méthodes de charge recommandés par le fabricant. Les charges rapides ne doivent être effectuées que lorsque cela est nécessaire afin de ne pas surcharger la batterie.

Prévention des dommages : des chargeurs inadaptés peuvent endommager la batterie.

Autres prestations de garantie

Garantie anticorrosion : Volvo offre en outre une garantie anticorrosion de 12 ans. Cette garantie couvre les perforations dues à la rouille de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui permet de préserver la valeur de votre voiture à long terme.

Garanties supplémentaires et options : Volvo propose également des options de garantie étendue et des contrats d'entretien que vous pouvez acheter en plus afin de bénéficier d'une sécurité et de services encore plus importants.

Recours à la garantie

Processus simple : en cas de problème, il vous suffit de t'adresser à un concessionnaire Volvo agréé ou à un atelier. Ton véhicule y sera examiné de manière professionnelle et les réparations nécessaires seront effectuées dans le cadre de la garantie.

Les avantages :

Performance optimale : des mises à jour régulières améliorent la performance et la sécurité de la batterie.

De nouvelles fonctions : les mises à jour peuvent contenir de nouvelles fonctions et des améliorations pour la gestion de la batterie.

Conduite anticipée

Conduire de manière efficace : Conduisez en anticipant et en évitant les accélérations et les freinages inutiles. Cela permet d'économiser la batterie et de maximiser l'autonomie.

Avantages :

Confort et commodité : le processus de garantie est simple et facile, ce qui vous permet de reprendre la route rapidement.

Réparations professionnelles : tous les travaux sont effectués par des professionnels formés, avec des pièces d'origine, afin de garantir la qualité et la sécurité de votre véhicule.

Résumé

La Volvo EX30 vous propose des garanties complètes qui couvrent à la fois le véhicule et la batterie. Avec une garantie véhicule de 3 ans et une garantie batterie de 8 ans, vous êtes parfaitement protégé et vous pouvez profiter sans souci des avantages de votre véhicule électrique. De plus, la protection contre la corrosion et les garanties étendues en option offrent une protection et une sécurité supplémentaires. Respectez les intervalles d'entretien recommandés et profitez de la sécurité et de la fiabilité qu'offre la Volvo EX30. La Volvo EX30 bénéficie d'une garantie véhicule de 3 ans ou 100 000 km. La batterie est couverte pendant 8 ans ou 160.000 km, selon la première éventualité.

Avec INSTADRIVE, vous bénéficiez toujours d'une garantie complète.