La marque chinoise de voiture électrique BYD continue de renforcer sa présence sur le marché européen en 2024 avec une gamme diversifiée de voitures électriques et hybrides rechargeables. Voici un aperçu des principaux modèles disponibles :

BYD Seal U :

Le Seal U est un nouveau modèle de SUV spacieux et confortable, disponible en versions électrique et hybride rechargeable. Il mesure 4,79 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,67 mètre de haut, avec un empattement de 2,77 mètres. Ce modèle vise à rétablir l'équilibre dans la gamme SUV de BYD.

BYD Dolphin :

La BYD Dolphin est une compacte électrique qui se distingue par son design pratique et son efficacité énergétique. Elle est conçue pour une utilisation urbaine avec une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens.

BYD Atto 3 :

Le BYD Atto 3 est un SUV compact du segment C, reconnu pour son rapport qualité-prix attractif. Il est équipé de la technologie de batterie Blade de BYD, qui offre sécurité et performance accrues.

BYD Han :

La berline BYD Han combine élégance et performance. Elle est disponible en versions électrique et hybride rechargeable, avec une autonomie impressionnante et des caractéristiques haut de gamme.

BYD Tang :

Le BYD Tang est un grand SUV à sept places, également équipé de la batterie Blade de 108,8 kWh, promettant une autonomie de 530 km. Ce modèle offre un espace intérieur généreux et est idéal pour les familles.

En plus de ces modèles, BYD continue d'innover avec des améliorations de batteries et de nouvelles technologies pour ses véhicules électriques. La marque a également annoncé la construction d'une usine d'assemblage en Hongrie pour 2025, visant à renforcer sa capacité de production et sa présence sur le marché européen.