La Cupra Tavascan est un SUV électrique avec une partie arrière de coupé, ce qui la place dans la catégorie des SUV coupés. Ces véhicules combinent la robustesse et la polyvalence d'un SUV avec le design sportif et le dynamisme d'un coupé. À l'instar de la VW ID.5, la Cupra Tavascan se présente comme un mélange réussi de performances et de style.