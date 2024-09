Fiat Panda électrique : Fiche technique

Pour la Panda électrique, Fiat mise sur la plateforme Smart Car connue grâce à la Citroën e-C3. Avec un moteur électrique sur l'essieu avant et une puissance de 113 ch, la Fiat accélère de 0 à 100 km/h en seulement 11 secondes et atteint une vitesse maximale de 135 km/h maximum. Grâce à sa batterie LFP de 44 kWh, l'autonomie WLTP de la Fiat Panda électrique est impressionnante : 320 km. La recharge s'effectue avec 100 kW sur la borne de recharge rapide et jusqu'à 11 kW sur la Wallbox. Avec ce modèle, Fiat établit de nouveaux standards et propose une voiture électrique avec une base technique solide à un prix abordable de seulement 20.000 €.