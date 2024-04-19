Nouvelle voiture Skoda Octavia iV électrique
La nouvelle Skoda Octavia iV arrive : entièrement électrique, avec une autonomie pouvant atteindre 700 km et une technologie de pointe basée sur la Volkswagen ID.7. Son prix devrait avoisiner les 45 000 €. Chez INSTADRIVE, vous pouvez d'ores et déjà réserver gratuitement votre modèle d'occasion haut de gamme et bénéficier plus tard des meilleures conditions !
Skoda Octavia électrique autonomie
La nouvelle Skoda Octavia iV ne se distingue pas seulement par son design, mais aussi et surtout par ses performances techniques. Son autonomie est particulièrement impressionnante. Avec jusqu'à 700 km selon le cycle WLTP, la Skoda Octavia électrique rivalise avec la Volkswagen ID.7, avec laquelle elle devrait partager la même plateforme. Cette autonomie exceptionnelle en fait l'un des breaks électriques les plus adaptés à un usage quotidien. Qu'il s'agisse de trajets quotidiens, de longs voyages d'affaires ou de vacances dans le sud, l'Octavia iV vous emmène à destination en toute fiabilité et sérénité. Grâce à sa grande batterie, à sa motorisation efficace et à sa gestion thermique moderne, vous n'avez pas à vous soucier de la recharger constamment.
Pour les conducteurs fréquents en particulier, la Skoda Octavia électrique est une véritable alternative aux véhicules à combustion, tout en offrant une expérience de conduite totalement nouvelle : silencieuse, sans émissions et dynamique. Son autonomie généreuse vous donne la liberté de passer la journée sans pause pour recharger, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Avec l'Octavia électrique, la mobilité durable est possible sans renoncer à quoi que ce soit.
Chez INSTADRIVE, vous pouvez dès aujourd'hui vous assurer ce modèle comme future voiture d'occasion. Après son lancement sur le marché, l'Octavia iV sera disponible comme voiture d'occasion haut de gamme à des conditions attractives. Réservez-la dès maintenant gratuitement et profitez plus tard des meilleurs prix et d'une flexibilité totale.
Prix de la Skoda Octavia électrique
La Skoda Octavia iV devrait être commercialisée à un prix d'entrée de gamme d'environ 45 000 €, soit un prix supérieur à celui des versions à moteur thermique. Mais pas d'inquiétude, chez INSTADRIVE, nous adoptons une approche différente : nous attendons délibérément la première phase du marché des voitures neuves et vous proposons ensuite la Skoda Octavia électrique comme voiture d'occasion en excellent état à des conditions particulièrement avantageuses. Vous bénéficiez ainsi non seulement d'un prix nettement inférieur, mais aussi d'une formule tout compris sans souci.
Avec l'abonnement tout compris INSTADRIVE très apprécié, vous pouvez obtenir la Skoda Octavia iV à partir d'environ 400 € par mois, entretien, garantie et bien plus encore. Vous n'avez à vous soucier de rien, il vous suffit de monter à bord et de profiter de la conduite. Pas de risque lié à la valeur résiduelle, pas de frais cachés, une flexibilité totale.
Avec son autonomie élevée, son habitacle spacieux et son design moderne, la Skoda Octavia électrique est une véritable voiture polyvalente, idéale pour les familles et les conducteurs fréquents. Et grâce à INSTADRIVE, vous n'avez pas à vous soucier du prix d'achat, mais pouvez simplement vous offrir la mobilité électrique. Réservez dès maintenant gratuitement et soyez parmi les premiers à profiter des meilleures offres.
Skoda Octavia iV électrique : fiche technique
La Skoda Octavia électrique devrait être basée sur la plateforme de la Volkswagen ID.7 et sera donc à la pointe de la technologie. Une autonomie allant jusqu'à 700 km selon le WLTP est prévue, combinée à un moteur électrique efficace et à une infrastructure de recharge moderne. La taille de la batterie devrait atteindre jusqu'à 86 kWh selon la version. Une recharge rapide jusqu'à 200 kW est également envisageable, ce qui est idéal pour les longs trajets. La Skoda Octavia iV allie ainsi une mobilité électrique adaptée à un usage quotidien à l'espace d'un break classique.
Skoda Octavia iV
Date de sortie : 2027
