La nouvelle Skoda Octavia iV ne se distingue pas seulement par son design, mais aussi et surtout par ses performances techniques. Son autonomie est particulièrement impressionnante. Avec jusqu'à 700 km selon le cycle WLTP, la Skoda Octavia électrique rivalise avec la Volkswagen ID.7, avec laquelle elle devrait partager la même plateforme. Cette autonomie exceptionnelle en fait l'un des breaks électriques les plus adaptés à un usage quotidien. Qu'il s'agisse de trajets quotidiens, de longs voyages d'affaires ou de vacances dans le sud, l'Octavia iV vous emmène à destination en toute fiabilité et sérénité. Grâce à sa grande batterie, à sa motorisation efficace et à sa gestion thermique moderne, vous n'avez pas à vous soucier de la recharger constamment.

Pour les conducteurs fréquents en particulier, la Skoda Octavia électrique est une véritable alternative aux véhicules à combustion, tout en offrant une expérience de conduite totalement nouvelle : silencieuse, sans émissions et dynamique. Son autonomie généreuse vous donne la liberté de passer la journée sans pause pour recharger, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Avec l'Octavia électrique, la mobilité durable est possible sans renoncer à quoi que ce soit.

Chez INSTADRIVE, vous pouvez dès aujourd'hui vous assurer ce modèle comme future voiture d'occasion. Après son lancement sur le marché, l'Octavia iV sera disponible comme voiture d'occasion haut de gamme à des conditions attractives. Réservez-la dès maintenant gratuitement et profitez plus tard des meilleurs prix et d'une flexibilité totale.