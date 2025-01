L'intérieur de la Tesla Model Y Juniper apporte une amélioration sensible et combine un design moderne avec des caractéristiques supplémentaires pour plus de confort. De nombreuses innovations de la Model 3 Highland ont été reprises et optimisées pour ce nouveau SUV Tesla. Un point fort pour de nombreux conducteurs : sur la Model Y Juniper, le clignotant est à nouveau commandé de manière classique par un levier au volant, un retour à une fonctionnalité qui a fait ses preuves. Autre nouveauté : un deuxième écran, plus Petit, pour la banquette arrière, qui permet aux passagers de commander individuellement le chauffage des sièges ou la lecture de la musique. Grâce à l'amélioration de l'isolation, vous profitez d'une conduite encore plus silencieuse, tandis que le nouvel éclairage d'ambiance met l'habitacle en scène de manière suggestive. La Tesla Model Y Juniper convainc par son habitacle moderne et bien conçu, qui enthousiasme aussi bien le conducteur que les passagers. Précommandez maintenant gratuitement et sans engagement chez INSTADRIVE et ne manquez aucune mise à jour !